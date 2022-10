Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: lo scatto insieme fa sognare milioni di fan

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati a farsi vedere insieme. Ecco la foto che ha commosso tutti quanti i fan.

Michelle Hunziker è una showgirl televisiva che è diventata famosa a seguito di numerosi programmi a cui ha preso parte sia in Italia che in Germania che le hanno dato la fama tanto attesa.

Nata in Svizzera, la donna ha cominciato a lavorare da giovanissima come modella, posando per un noto marchio di indumenti intimi facendo diventare il suo lato B il più tappezzato sui cartelloni pubblicitari degli anni ’90.

Michelle Hunziker: la foto con Tomaso Trussardi che in molti attendevano

Successivamente fa scalpore la sua relazione con il conduttore Marco Predolin per via del fatto che la Hunziker era ancora minorenne mentre il presentatore aveva tanti anni più di lei.

Dopo la fine della loro storia, avendo alcune esperienze televisive, conosce il cantautore Eros Ramazzotti e intraprende con lui una relazione che da vita alla loro prima e unica figlia della coppia Aurora.

Dopo essersi sposati, i due divorziano ma tra di loro rimane un ottimo rapporto a tal punto che entrambi hanno fatto delle apparizioni in alcuni show e lavori l’un dell’altro specie nel corso dell’ultimo periodo.

Infatti Eros Ramazzotti ha preso parte allo show televisivo della sua ex moglie, Michelle Impossibile andato in onda su Canale 5 mentre la conduttrice ha preso parte al video musicale del brano AMA, del cantante.

Inoltre, Michelle è stata anche avvistata al concerto di Eros e lo stesso dopo averla vista tra la folla si è avvicinato a lei per abbracciarla e per baciarla sulla guancia. I due già qualche mese prima di questo episodio si erano scambiati un bacio in tv e in molti avevano pensato ad un ritorno di fiamma.

Ma Michelle, ha specificato che tra loro non c’è nulla se non un grande affetto mentre a gennaio la donna ha annunciato il divorzio dal suo secondo marito Tomaso Trussardi con un comunicato redatto assieme.

Dopo la storia con l’imprenditore italiano, Michelle è stata legata al medico Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello 14, ma la loro relazione è durata pochi mesi e secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata proprio al Hunziker a metterci fine per rimanere accanto alla sua famiglia.

Infatti, Michelle è impegnata nella crescita delle sue due figlie minori Sole e Celeste, avute con Trussardi e a prendersi cura di Aurora che presto diventerà madre di un bel maschietto e la notizia ha rallegrato la conduttrice.

Il ritorno di fiamma

Dopo aver lasciato Angiolini, però, molti fan hanno notato che la donna tra le sue storie Instagram ha pubblicato dei video dove si notava che sul muro della sua abitazione c’era ancora una foto del matrimonio con Trussardi.

Inoltre, tra le sue foto, appare anche Odino, il cane levriero di Trussardi a cui è molto legata e tutti quanti hanno pensato che la sua presenza fosse per via del fatto che le sue figlie fossero affezionate al loro amico a quattro zampe.

Altri invece, hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due e la conferma sembra essere arrivata proprio dallo Chef Marco Lombardo che sulla pagina Facebook del suo ristorante La Ciau del Tornavento, a Treiso, ha pubblicato una foto in compagnia della coppia.

Nel post, possiamo vedere come lo Chef si sia fatto immortalare nel suo ristorante con una sorridente Michelle Hunziker e con un elegante Tomaso che l’avvolge con un braccio per mettersi in posa.

Al momento non c’è nessuna conferma da parte della coppia di un loro ritorno di fiamma ma secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero tornati assieme già da qualche mese e questa foto sarebbe solo una conferma di queste voci di corridoio.

Non ci resta che attendere eventuali sviluppi per capire se tra Michelle e Tomaso sia rimasto un buon rapporto o se tra i due è tornato il sereno.