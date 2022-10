Principe Filippo, sbuca fuori il nome della presunta amante: con chi tradiva la regina

Il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II avrebbe tradito la donna con un’altra donna. Ecco il nome sbucato fuori dopo tanti anni.

La Royal Family del Regno Unito negli ultimi due mesi sta ricevendo tantissima attenzione mediatica nonostante sia la famiglia reale più famosa di tutto il mondo che ha sempre ricevuto moltissimi consensi e critiche.

I membri di Buckingham Palace sono sempre stati tra i più nominati sui tabloid e da sempre su di loro si sono cucite biografie e serie tv che hanno cercato di svelare tutto quello che non si vedeva e che era segreto dentro le mura del Palazzo.

Principe Filippo: ecco il nome della donna con cui avrebbe tradito la Regina Elisabetta II

Alcune di queste biografie sono state scritte da ex dipendenti di corte e da queste sono state tratte alcune conclusioni che non possono essere definite veritiere in quanto a volte messe in discussione dalla stessa famiglia reale.

In questi giorni, inoltre, sarebbe dovuto uscire in vendita il libro autobiografico del principe Harry, molto temuto dagli altri membri della Famiglia Reale per via dei problemi avuti in precedenza con lui e con sua moglie Meghan Markle.

La coppia infatti, già alcuni anni fa, aveva parlato ai microfoni di Oprah Winfrey rivelando alcuni retroscena che hanno fatto molto discutere riguardo il comportamenti di alcuni membri reali.

Inoltre, sembra che Harry non abbia mai visto di buon occhio la relazione di suo padre, Re Carlo III con Camilla Shand e si teme che tra queste pagine, il principe ribelle possa aver scritto qualcosa di molto forte.

Infatti, la casa editrice che avrebbe dovuto pubblicare l’opera sembra aver chiesto ad Harry di edulcorare alcuni paragrafi e lo stesso principe sembra abbia richiesto di rimuovere alcuni capitoli e vicende dopo la morte della Regina Elisabetta II e della salita al trono di suo padre.

Ma, come ogni buona famiglia reale voglia, a corte ci sono stati sempre dei segreti e sembra che anche la Regina Elisabetta II ne avrebbe nascosti alcuni. Da tanti anni infatti, si parla dei tradimenti di suo marito il duca di Edimburgo, Filippo nei suoi confronti.

Ma dopo tanti anni, sembra che il principe Filippo avesse un’amante fissa e a parlarne in questi giorni ne è tutto il Regno dopo la pubblicazione del trailer della quinta stagione della serie The Crown.

La contessa che era legata al duca di Edimburgo

La serie di Netflix, fa un allusione sulla presunta relazione del principe Filippo con Penny Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania. Nella scena vediamo l’attore che interpreta il duca di Edimburgo confidare alla donna dei segreti riguardo la vita matrimoniale con la Regina Elisabetta II e poi sfiorare la mano della donna.

Le persone che hanno conosciuto entrambi i personaggi hanno rivelato che questa versione della storia è completamente falsa in quanto la contessa è stata un’ottima amica per il principe Filippo e per tutta la famiglia reale.

I due si sono conosciuti a metà degli anni ’70 durante una partita di polo. All’epoca Penny Kantchbull aveva soltanto 20 anni mentre il principe Filippo ne aveva 52 ma nonostante la differenza d’età ebbero un bel feeling per via della loro passione per i cavalli e l’equitazione.

La contessa, secondo quanto dichiarato da coloro che l’hanno conosciuta, ha conquistato i cuori di tutti quanti a Buckingham Palace ma era con Filippo che aveva un feeling particolare.

Secondo le parole di insider, il Daily Maily ha rivelato che Penny era molto legata a tutti i membri della famiglia reale ed era diventata una delle miglior amiche di Filippo e tutta la Royal Family si fidava di lei.

Proprio per questo motivo, i due e tutto il resto dei membri della famiglia reale ridevano quando leggevano di una loro presunta storia d’amore dato che era considerata come un altro membro della famiglia.