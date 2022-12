Il migliore torrone per le feste natalizie, lo trovi al supermercato: tuo a 4 euro

By

Il migliore torrone da acquistare per le festività natalizie: ecco quale marchio scegliere. Costa solamente 4 euro.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie cresce il desiderio di deliziare le proprie papille gustative con il consumo di specialità dolciarie tipiche del momento più atteso dell’anno. Festeggiare il Natale non è il momento per consumare il pandoro, il panettone o il panforte, ma anche per mangiare il torrone.

Consumato fin dall’antichità, il torrone è una specialità che non deve mancare assolutamente sulla tavola di Natale. Il torrone rappresenta la specialità dolciaria che funge da “ponte” tra il presente e la tradizione dolciaria pregressa. Accanto alla ricetta culinaria tradizionale, i produttori locali propongono innovative preparazioni gastronomiche.

Prodotto dolciario tipico della tradizione locale di Benevento, il torrone era un dono per i personaggi prestigiosi e per i prelati. Ancora oggi in questa zona campana il torrone è una leccornia che viene preparata dai mastri artigiani seguendo la ricetta originaria. Accanto alle preparazioni dolciarie artigianali sono reperibili in commercio tantissimi marchi e tipologie di torrone da mettere sulla tavola durante le festività di Natale. Quale è il migliore torrone da acquistare? Cercando tra gli scaffali dei supermercati ne abbiamo individuato uno, che costa solamente 4 euro. Ecco di quale prodotto dolciario si tratta e di quale marchio alimentare si tratta.

Torrone: come viene preparato?

Conosciuto come “cupedia”, il torrone è preparato con pochi e semplici ingredienti naturali, tra cui albume d’uovo, nocciole, miele e mandorle. In commercio possiamo reperire varianti diverse che vanno dal torrone più duro a quello più morbido. Inoltre, possiamo optare per il torrone bianco, quello al pistacchio, al cioccolato bianco, alle mandorle e quello croccantino. Nonostante le diverse varianti acquistabili, è possibile apprezzare la friabilità e la dolcezza di questo dolce squisito e dalla consistenza asciutta.

Torrone: quante calorie apporta?

Come il pandoro ed il panettone, il torrone è ricco di grassi e zuccheri. Quindi, è un’arma letale per la linea. Per festeggiare le festività di Natale si può fare uno strappo alla regola e consumarne un pezzettino. Tuttavia, il torrone è preparato senza il tuorlo dell’uovo e nell’impasto è presente il miele e la frutta secca.

Torrone a soli 4 euro: questo è il migliore da acquistare

Quale migliore torrone dobbiamo acquistare per consumarlo a Natale? Abbiamo girato tra gli scaffali dei supermercati e, tra i tanti brand e caratteristiche nutrizionali riportate in etichetta, il migliore torrone da acquistare è Pernigotti Pepitas con cioccolato, gianduia al latte e nocciole intere. Il prezzo è pari a 4,41 euro. Si tratta di un prodotto preparato con materie prime selezionate e con aromi naturali. Senza sciroppo di glucosio-fruttosio e senza glutine.

Per un Natale dolce e in compagnia il torrone Pernigotti Pepitas è il migliore da comprare per festeggiare con familiari, amici e parenti.