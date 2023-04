Il metodo per estirpare le erbe infestanti dell’orto e giardino in modo naturale

Il metodo per estirpare le erbe infestanti dall’orto e dal giardino, tu lo conosci? Questo è il modo naturale per risolvere l’inconveniente fastidiosissimo delle piante infestanti che rovinano i nostri spazi verdi.

Se sei alla ricerca di una soluzione per estirpare le erbe infestanti dell’orto e giardino ma in maniera del tutto naturale, allora continua a leggere. Proprio qui scoprirai il metodo per sbarazzarti definitivamente delle fastidiosissime piante infestanti senza utilizzare però erbicidi chimici.

Come estirpare le piante infestanti senza diserbanti chimici

Che tu abbia un orto o un giardino piccolo o grande, non ha importanza: ti ritroverai più volte all’anno a dover estirpare le piante infestanti, soprattutto se ti dedichi alla coltivazione dei frutteti.

Avrai utilizzato spesso, sicuramente, gli erbicidi o i diserbanti per risolvere questo inconveniente fastidiosissimo, magari ignorando che tali prodotti sono chimici e talvolta tossici non solo per l’ambiente ma anche per chi li utilizza.

Sappiamo quanto le erbe infestanti possano essere fastidiose ma soprattutto sappiamo quanto sia faticoso estirparle. Spesso esse finiscono, metaforicamente, per seppellire i tronchi dei nostri frutteti o le coltivazioni del nostro orto.

Sai che esistono delle alternative naturali agli erbicidi commerciali che mettono a rischio non soltanto l’ambiente e le piante ma anche noi stessi e gli animali domestici? In particolare, per realizzarne uno super efficace, dovrai seguire alcuni semplici passaggi che ti garantiamo sono eseguibili da tutti, anche dai meno esperti.

In pochissimo tempo, in questo modo, risolverai il problema delle piante infestanti. Continua a leggere per scoprire il metodo per estirpare le erbe infestanti dall’orto e dal giardino in modo naturale.

Se anche tu fino ad oggi hai provato solo ed esclusivamente diserbanti chimici, di quelli presenti in commercio, continua a leggere. In questo contributo ti aiuteremo a realizzare un erbicida casalingo che in maniera del tutto naturale risolverà il problema delle erbe infestanti.

Il metodo per estirpare le erbe infestanti in modo naturale

Dovrai eseguire pochi e semplici passaggi per ottenere un prodotto che siamo sicuri ti tornerà molto utile. Sai che per realizzare il tuo diserbante naturale avrai bisogno di due soli ingredienti? Rimarrai davvero sorpreso per quanto risulterà anche per te estremamente semplice realizzare questo erbicida.

Per prima cosa, procurati una bottiglia di plastica vuota e un secchio piuttosto capiente e iniziamo subito a realizzare il nostro diserbante casalingo. Riempi il secchio con 3 litri di acqua e versaci all’interno 1 Kg di sale, di quello che utilizzi in cucina.

Con un cucchiaio mescola la soluzione. Prendi poi una bottiglia da 2 litri, dotata di tappo che andrai a forare opportunamente, e con l’aiuto di un imbuto versa nella bottiglia il liquido che fino ad ora hai tenuto nel secchio: noterai che il sale si sarà ormai completamente sciolto. Ecco fatto. Il tuo diserbante casalingo è pronto.

Devi infatti sapere che il sale è un erbicida naturale. Esso sarà in grado di far morire tutte le erbe infestanti. Una volta realizzato questo prodotto non dovrai far altro che spruzzarlo sulle tue piante, quelle da estirpare, e attendere qualche minuto: vedrai come esse inizieranno pian piano ad appassire. Estirparle poi diventerà estremamente semplice.

Il sale in pratica le brucia, impedendo anche la crescita di nuove. Ti sveliamo una piccola chicca storica. Il sale veniva utilizzato anche nel periodo delle conquiste imperiali da parte dei popoli barbari, i quali distruggevano i suoli dei popoli conquistati spargendo sui terreni il sale che impediva la crescita delle piante.

Questo sistema è efficace al 100%. Anche i più esperti pollici verdi hanno provato questo metodo e ne hanno testato l’affidabilità. Prova anche tu questo prodotto e potrai dire definitivamente addio a diserbanti tossici e chimici che fanno male non solo all’ambiente ma anche alla tua persona.

Altre soluzioni naturali per sbarazzarsi delle erbe infestanti

Preferisci invece prodotti naturali come quelli che puoi realizzare a casa con ingredienti inoltre molto economici. Sai che ci sono però anche altre soluzioni per sbarazzarti delle erbe infestanti?

Parliamo sempre di rimedi naturali. Te ne elenchiamo qualcuno. L’acqua bollente, per esempio, è un potente erbicida. Facile da usare, risolve in poco tempo il problema delle piante infestanti.

Ti basterà semplicemente portarla ad ebollizione e versarla poi sulle erbe infestanti. Attenzione a non gettare il liquido bollente anche sulle piante vicine, quelle sane, perché finirà per ucciderle ma versa la tua acqua bollente solo sulle erbe infestanti di cui vuoi sbarazzarti. L’acqua è l’erbicida meno dannoso per l’ambiente e le persone.

Anche l’aceto è un ottimo erbicida naturale in grado di distruggere la vegetazione infestante indesiderata. Attenzione però: l’acido acetico, per quanto sia utile, non è in grado di agire sulle radici.

Questo rimedio funziona soprattutto per le piante più giovani che si possono sradicare con più facilità. Se vuoi realizzare in ogni caso questo erbicida naturale, dovrai semplicemente aggiungere a un litro e mezzo di aceto, un cucchiaio di detersivo per piatti e il succo di un limone. Spruzza poi la soluzione sulle piante infestanti in una giornata soleggiata: così avrai sicuramente un risultato più efficace.