UeD, avete visto la casa dove abita Alessio? Talmente bella che sembra una reggia

UeD, avete visto la casa dove abita Alessio? Così bella la sua dimora che sembra una reggia imperiale. Ecco il luogo splendido in cui vive il giovane fidanzato di Lavinia.

UeD, chi è Alessio Corvino, il nuovo fidanzato di Lavinia Mauro

Classe 1995, Alessio Corvino è nato a Caserta, la città in cui vive, quando torna da Milano, insieme alla mamma. Purtroppo a soli 18 anni si è ritrovato ad affrontare una tragedia familiare che lo ha segnato in maniera importante: la perdita del suo adorato papà.

Si è fatto forza però il giovane, che ha sfoderato tutta la forza e il coraggio per andare avanti senza il pilastro della famiglia. Ha proseguito dopo il liceo con gli studi universitari conseguendo la laurea in Economia e Commercio presso l’Università Federico II di Napoli e in seguito, ha portato a compimento anche alcuni masters nel settore delle strategie di marketing e della comunicazione.

Oggi lavora proprio in questo campo, più precisamente in quello del Digital Marketing e dei Social Media. Su Instagram vanta un seguito piuttosto importante: sono oltre 134.000 le persone che hanno mostrato interesse per la sua persona fin da quando è approdato nel salotto di Maria De Filippi.

Nelle scorse ore, gli appassionati del dating show mariano hanno assistito alla scelta di Lavinia che ha deciso di lasciare la trasmissione proprio con l’affascinante Alessio Corvino. Per il momento, i due fidanzati si divideranno tra Roma (dove vive lei) e Caserta/Milano (dove vive lui).

A questo proposito, avete mai visto la casa di infanzia dell’ex corteggiatore? Davvero un sogno. Ecco la bellissima reggia del protagonista di UeD.

Dove vive l’ex corteggiatore di Uomini e Donne: casa da favola

Alessio Corvino è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e oggi il fidanzato ufficiale di Lavinia Mauro. Nelle scorse ore, i telespettatori di Canale 5 hanno infatti assistito alla commovente scelta.

La bella studentessa romana ha deciso di lasciare la trasmissione con il social media manager campano che tanto ha fatto discutere in questi mesi di presenza nel salotto dei sentimenti di Canale 5.

Sono una coppia bellissima, Alessio e Lavinia, che ormai si possono vivere apertamente mostrandosi pure sui social. Per il momento, la coppia farà avanti e indietro dividendosi tra Roma, la città natale di lei e Milano/Caserta, i posti in cui invece l’ex corteggiatore di UeD vive.

Alessio Corvino lavora infatti prevalentemente nella capitale meneghina ma spesso ritorna nel suo paese natale, quello in cui c’è la sua casa d’infanzia dove ad aspettarlo trova sempre la sua splendida mamma.

Avete, a questo proposito, visto la sua casa a Caserta? Davvero bellissima, sembra quasi una reggia imperiale. Le poche immagini che abbiamo a disposizione sono quelle che abbiamo visto proprio nel programma di UeD.

In una delle ultime esterne, in particolare, Alessio ha invitato a casa sua Lavinia, oggi sua fidanzata, per far conoscere anche il suo lato più privato. Come potete vedere dalle immagini poco più in basso, la casa di Alessio Corvino è davvero uno spettacolo.

Si possono notare dei candelabri particolari, raffinati e lussuosi che illuminano le pareti tinteggiate di bianco, colore perfetto per donare calore, luminosità e spazio ai vari ambienti già molto ampi.

Possiamo notare, poi, come dal piano inferiore sia possibile arrivare a quello superiore grazie a una scala che conduce ad un secondo piano tutto balconato. Archi presenti nel salotto e nell’ingresso conferiscono all’abitazione un aspetto lussuoso e affascinante.

Lo stile è un mix tra classico e moderno che funziona benissimo. Quadri e oggetti di lusso mostrano come la dimora di Alessio Corvino sia davvero uno spettacolo. In questa casa, l’ex corteggiatore di UeD torna spessissimo per incontrare la mamma e la sorella che ancora vivono a Caserta.

Lui prevalentemente invece risiede a Milano dove lavora ormai da qualche anno. Ha sempre piacere però, Alessio, a tornare nella sua casa d’infanzia, quella nella quale conserva i ricordi più belli della sua vita.