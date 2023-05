Il carisma di Harry e Meghan, qual è il segreto del successo dei duchi di Sussex

Una tra le coppie più patinate degli ultimi anni, capace di tenere il mondo con il fiato sospeso, è quella formata dal Principe Harry e da Meghan Markle. Che proprio non riescono a smettere di far parlare di sé.

Da quando i duchi di Sussex hanno annunciato l’addio alla famiglia reale britannica, passando per la docu-serie Netflix e per la pubblicazione del libro Spare, la loro vita è stata un susseguirsi di avventure, scandali e decisioni controverse. Con il solo obiettivo, quanto meno apparente, di costruire una nuova vita lontano dai riflettori inglesi. Così, si sono stabiliti in California, ma nonostante il cambio di continente non hanno smesso di far parlare di sé. Anche nel giorno in cui la scena doveva indiscutibilmente appartenere a Re Carlo III.

Difatti, il 6 maggio 2023, passato alla storia per il passaggio di consegne ufficiale tra Queen Elisabeth e King Charles, non soltanto non era presente la moglie Meghan. Lo stesso principe Harry ha ricoperto un ruolo marginale. Ciò, però, non solamente perché decurtato dei titoli a causa dello scisma reale. Ma anche per specifiche e comportamentali scelte. In tale direzione, Harry non è arrivato semplicemente per ultimo alla cerimonia di incoronazione. Ma è stato il solo a non presenziare al concerto di Windsor.

Come se non bastasse, il 16 maggio, i duchi di Sussex sarebbero caduti vittima di una terribile esperienza per le strade di New York. Secondo, infatti, quanto riferito dal loro portavoce, sarebbero stati seguiti per oltre due ore da una schiera di paparazzi. Andiamo con ordine. Qualche sera fa la coppia, insieme a Doria Ragland, la madre dell’attrice, si trovava nella grande mela. Il motivo? Meghan ha ritirato un premio per il suo impegno per i diritti delle donne. Dunque, dopo aver preso parte alla cerimonia dei Women of Visions Awards, sarebbe iniziato l’inseguimento.

Una storia che ha fatto precipitare tutti nell’incubo della morte di Lady Diana. Il racconto circa il presunto incidente, sul quale la polizia di New York sta indagando, ha diviso l’opinione pubblica. Tuttavia, l’immagine dei duchi di Sussex sembra uscirne mai così rafforzata. Qual è il segreto del loro successo?

Il carisma dei duchi di Sussex

Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa di Sussex, sono una coppia che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La loro storia d’amore moderna, il loro impegno sociale e la loro lotta per l’uguaglianza li hanno resi influenti personaggi pubblici.

Innanzitutto, con la loro relazione. L’amore tra Harry e Meghan è stato evidente fin dai primi incontri. La loro storia d’amore è nata in modo inaspettato e travolgente, infrangendo le barriere culturali e sociali. Questo ha toccato il cuore di molte persone che hanno trovato ispirazione in legame affettivo autentico, basato sulla complicità, il rispetto reciproco e la volontà di superare le difficoltà.

Il vento della modernità di Meghan

Harry e Meghan hanno portato una ventata di freschezza e modernità nella famiglia reale britannica. La diversità culturale di Meghan, il suo background come attrice e il suo impegno per le questioni sociali hanno dato un volto novo alla monarchia. La coppia si è battuta per la diversità, l’inclusione e l’uguaglianza, affrontando tematiche come il razzismo, il femminismo e la salute mentale. Questi valori e la loro dedizione a portare cambiamenti significativi hanno conquistato il sostegno di molti che vedono in Harry e Meghan dei veri e propri leader del progresso sociale.

I duchi di Sussex, inoltre, hanno dimostrato una notevole apertura e vulnerabilità nel condividere le proprie esperienze e sfide personali con il pubblico. Attraverso interviste e documentari hanno raccontato la loro lotta contro l’attenzione mediatica sfrenata e le pressioni dell’appartenenza alla famiglia reale. Questa sincerità ha creato un legame profondo tra loro e i loro sostenitori, che li vedono come persone vere che affrontano le stesse battaglie di molte altre persone.

L’impegno umanitario dei Duchi di Sussex

Una delle ragioni principali per cui Harry e Meghan sono amati, come anticipato, è il loro impegno per le cause umanitarie. La coppia ha creato la loro organizzazione benefica, Archewell, che si concentra su questioni come l’istruzione, la salute mentale, l’ambiente e i diritti delle donne. I duchi si sono impegnati in prima persona nel lavorare sul campo e sostenere le comunità bisognose. Questo ha ispirato molte persone a aderire alla loro causa e ad ammirare il loro impegno per un mondo migliore. In verità, il principe Harry è così amato anche per il rapporto che aveva con la principessa Diana.

Harry e Lady D

Il rapporto tra il Principe Harry e sua madre, la Principessa Diana, è stato un legame unico che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Anche se la tragica morte della principessa del popolo nel 1997 ha privato il principe di molte preziose esperienze con sua madre, l’impatto sulla vita di Harry è stato evidente.

Harry e Diana avevano un rapporto di affetto profondo e una complicità speciale. Diana si è sempre sforzata di proteggere i suoi figli dalla pressione mediatica e di creare un’ambiente di amore e affetto nella loro famiglia.

Harry ha sempre ricordato l’amore che sua madre gli dimostrava, nonostante le difficoltà che quest’ultima ha sempre riscontrato nella vita a corte. E non solo. Questo legame speciale è diventato un pilastro fondamentale nella vita di Harry e ha influenzato il modo in cui lui stesso sta affrontando la vita familiare ed il suo ruolo pubblico.

L’impegno sociale di Harry e Diana

Diana era conosciuta per il suo impegno attivo in molte cause umanitarie, compresi gli sforzi per porre fine alle mine terrestri e il suo lavoro per combattere I’HIV. Questi valori di attivismo ed empatia hanno influenzato notevolmente Harry. Crescendo con una madre così fortemente coinvolta nell’aiutare gli altri, infatti, quest’ultimo ha ereditato il suo impegno per le cause umanitarie e il desiderio di fare una differenza positiva nel mondo. La sua attuale dedizione per gli altri è testimonianza di questo impatto duraturo.

La personalità del principe Harry

La personalità di Harry riflette l’eredità di Diana. Come sua madre, Harry è noto per la sua natura aperta ed empatica. Ha dimostrato una notevole umanità nel suo approccio ai problemi sociali, rompendo gli stereotipi e lottando per l’inclusione e l’uguaglianza. Come Diana, Harry è anche stato aperto riguardo alle sue sfide personali, incluso il matrimonio ed il percorso successivo alla fuoriuscita dalla casa reale.