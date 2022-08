Il Messico è pronto per una Presidente donna: Sheinbaum favorita

Il capo del governo di Città del Messico prevale con un’ampia differenza all’interno del partito al governo per le prossime presidenziali che si terranno nel 2024. L’82% dei messicani voterebbe per una presidente donna.

La coalizione ‘Morena’ guida la corsa alle presidenziali del 2024 con un ampio vantaggio di oltre 10 punti sulla somma dell’intero blocco di opposizione. Il partito di Andrés Manuel López Obrador non ha rivali, ed è l’unico che già affronta l’appuntamento elettorale con una serie di possibili candidati che otterrebbero una comoda vittoria.

Il favorito per succedere al presidente è, senza alcuna sfumatura, il capo del governo di Città del Messico. Claudia Sheinbaum è in testa alla lista dei candidati alla presidenza della formazione di governo nove punti sopra il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, secondo la proiezioni che includono gli indecisi e coloro che non hanno risposto. Tale differenza è estesa fino a 12 punti nel calcolo della preferenza effettiva o del voto stimato.

L’orizzonte politico del Messico che emerge dallo studio d’opinione, svolto tra il 16 e il 19 agosto in tutto il Paese, è chiaro: il Movimento di Rigenerazione Nazionale consolida il suo potere dopo il primo sessennio di governo. La formazione prevarrebbe con il 55% rispetto al 53% ottenuto nel 2018. Con la somma del sostegno raccolto dal Partito Laburista (PT) e dal Partito Ecologista Verde (PVEM), entrambi alleati della Quarta Trasformazione, quel vantaggio sarebbe raggiungere il 58%.

Non c’è forza contraria con numeri in grado di lanciare uno scenario di concorrenza diretta. Il National Action Party (PAN) è quello che la maggior parte dei cittadini è in grado di mobilitare, il 22%, seguito dal 16% del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), il colosso che ha governato il paese per sette decenni ininterrotti. Il Movimento Cittadino (MC) e il Partito della Rivoluzione Democratica (PRD) raggiungerebbero il 3%. Ma nemmeno la somma di tutti i candidati dell’opposizione avrebbe, secondo questi dati, uno slancio sufficiente per mettere in ombra Morena.

Mancano ancora 21 mesi alle elezioni presidenziali del 2024, anche se in ciascuna delle elezioni federali e locali tenutesi negli ultimi anni il movimento di governo, che ha appena otto anni, ha rafforzato la sua presenza nelle istituzioni. Anche nella recente consultazione sulla revoca del mandato, López Obrador ha ricevuto un messaggio di clamoroso sostegno dalle sue basi, appoggiando la sua agenda con il 91,1% dei voti a favore e un’affluenza del 17,5% -modesta, ma rappresentativa della militanza più dura, più di 15 milioni di persone.

L’opposizione, invece, non ha ancora dato segni di ripresa dalla sconfitta del 2018

L’opposizione, invece, non ha ancora dato segni di ripresa dalla sconfitta del 2018. Il PAN, il PRI e il PRD hanno cercato di riprendere l’iniziativa due anni fa con la formazione di un’alleanza, Va por México, che per ora non ha dimostrato grande efficacia contro il progetto di López Obrador. A ciò si aggiunge l’assenza di una leadership forte. Le indagini giudiziarie assediano l’ex presidente Enrique Peña Nieto e il suo entourage, l’attuale leader del PRI, Alejandro Moreno, e l’ex candidato del PAN, Ricardo Anaya, hanno lasciato il paese circondati dalle accuse sul caso Odebrecht.

In mezzo a questa disarticolazione sono emersi altri nomi, come la senatrice Beatriz Paredes, di carriera e peso politico, che è già la favorita alla guida del PRI. In ogni caso è ancora presto per avere un quadro chiaro degli equilibri nelle file dell’opposizione. Tuttavia, Morena è immersa in queste settimane in un processo di rinnovo delle cariche locali, da più di un anno è concentrata sul dibattito sulla successione. I nomi dei candidati più probabili ci sono sempre stati.

Ma ora Claudia Sheinbaum ha preso un chiaro vantaggio, secondo il sondaggio Enkoll, che pone la questione agli elettori di tutti i partiti. La stima del risultato in una competizione con Ebrard, il senatore Ricardo Monreal e il segretario dell’Interno, Adán Augusto López, gli dà il 48% contro il 36% del cancelliere. Gli altri precandidati sarebbero esclusi dalla disputa, anche se svolgeranno un ruolo importante nella mobilitazione dei voti dei sostenitori, che sono chiamati a pronunciarsi entro 10 mesi.

Nel frattempo, il capo del governo della capitale sta cercando di rafforzare il suo profilo nazionale e ha appena aggiunto alla sua squadra l’analista politico e consulente spagnolo Antoni Gutiérrez-Rubí, che di recente ha portato Gustavo Petro a vincere le elezioni in Colombia.Le elezioni del 2024 sono ancora lontane, ma c’è anche una circostanza particolarmente rilevante che non va esclusa.

Oltre a Sheinbaum, è possibile che il suo avversario a capo dell’alleanza avversaria sia un’altra donna. Con queste premesse, lo studio di opinione chiede agli intervistati la loro disponibilità a votare per una leader politica donna, a prescindere dal nome della candidata, come Presidente della Repubblica. La maggior parte delle risposte affermative è schiacciante, l’82%. Tuttavia, in Messico c’è ancora il 14% che rifiuterebbe questa possibilità. Il fattore generazionale, più del genere, è quello che maggiormente influenza questa opzione, poiché la percentuale sale al 26% tra gli over 65 anni.