Regina Elisabetta, l’ultimo clamoroso gesto di Carlo allarma i sudditi: è finita

Ed è così che l’ultimo gesto del Principe Carlo ha messo i sudditi in allarme, aumentando le domande che riguardano la Regina Elisabetta. Una donna forte e combattiva, seppur un dettaglio abbia confermato qualcosa di inaspettato.

La Regina Elisabetta, la sovrana più longeva della storia è una donna dal carattere forte. Sono state tantissime le gioie nella sua vita, così come le sconfitte ed avvenimenti da affrontare senza mai perdere la pazienza. Un ultimo gesto del figlio ha messo i sudditi in allerta, chiedendosi se sia arrivato il momento o meno.

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta

Le ansie per la sovrana inglese continuano e sono tante le domande senza risposta. È risaputo che la Regina soffra di alcuni problemi di mobilità da un anno, tanto che i medici personali le hanno vivamente sconsigliato di lasciare la sua residenza scozzese delle vacanze – il Castello di Balmoral – dove è presente da un mese come da tradizione annuale.

Secondo l’agenda degli impegni, la sovrana avrebbe dovuto lasciare la residenza estiva il 5 settembre per conferire la carica del Primo Ministro a seguito delle primarie del Partito Conservatore. Una notizia lanciata dal Sun, che dedica all’argomento una pagina intera citando fonti attendibili della famiglia reale inglese.

La favorita dai sondaggi è l’attuale Ministro degli Esteri Liz Truss, che si dovrà scontrare con l’amato avversario – nonché ex ministro del tesoro – Rishi Sunak. Il vincitore si recherà direttamente a Balmoral dalla Regina, per la prima volta nella storia, al fine di giurare fedeltà il giorno del suo insediamento.

Negli anni questa celebrazione si è sempre svolta a Londra, ma quest’anno i medici non hanno lasciato alla Regina il classico potere decisionale al fine di preservare la sua salute.

Il gesto inaspettato del Principe Carlo ha allarmato i sudditi

Non c’è solo questa novità emersa negli ultimi tempi, infatti la Regina ha cancellato moltissimi eventi tra cui l’inaugurazione dell’anno parlamentare prevista a Westminster oltre che il summit sul clima di Glasgow.

In entrambi i casi, il Principe Carlo ha fatto le veci della madre sovrana, partecipando a tutti gli eventi a pieno incarico. A destare sospetti non è stato solo questo, ma anche la presenza ridotta della sovrana durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino in occasione di 70 anni di trono.

Nel mese di giugno i sudditi hanno potuto confermare i problemi di “mobilità” che fermano la Regina e i suoi mille impegni. La sovrana con i suoi 96 anni non è più in grado di spostarsi continuamente e stare per molto tempo in piedi: il corso della vita è del tutto normale e i medici sono costretti a “fermarla” proprio perché la Regina continuerebbe a fare tutto, senza battere ciglio.

Il fatto di dover spostare l’evento riguardante il Primo Ministro da Londra alla Scozia è il segno che tutto sta per cambiare.

È bene precisare che il Sun non parla di un peggioramento della salute della Regina Elisabetta. I medici, secondo quanto emerge, desiderano che non vengano sottovalutati i suoi problemi alle gambe evitando tutti i disagi degli spostamenti ed eventi ufficiali.

Il ritorno della Regina è comunque previsto a Londra per la fine di settembre e non ci resta che vedere cosa farà Carlo durante tutti gli eventi previsti.