Il giallo dell’uomo e del bambino scomparsi in mare a Polignano

Si infittisce il mistero di un uomo e un bambino scomparsi in mare a Polignano, dove le ricerche sono in corso.

Secondo i dati emersi, un testimone li avrebbe visti su una scogliera e poi si sono perse le tracce.

Duplice scomparsa a a Polignano

Sono ore di apprensione nella località di Polignano a Mare, in provincia di Bari, dove un uomo e un bambino sono scomparsi dopo essere stati visti inizialmente su una scogliera da una persona che subito ha lanciato l’allarme quando li ha persi di vista.

Con il passare delle ore aumenta l’ipotesi che potrebbe trattarsi di un falso allarme, comunque le autorità stanno effettuando ricerche a tappeto per fare luce sulla questione.

Sappiamo che l’ultimo avvistamento dell’uomo e del bambino è avvenuto, come raccontato dal testimone, sula scogliera della terrazza di largo Ardito, che si affaccia a strapiombo sulla costa.

Le ricerche

Non si hanno certezze che veramente ci sia qualcuno da cercare poiché non esistono altre persone che hanno visto i due e non ci sono denunce di scomparsa. L’allarme è stato lanciato da un uomo che faceva jogging in quella zona venerdì mattina di buon’ora.

I due sono stati notati senza indumenti e poi li ha persi di vista ma sebbene ci siano dubbi sulla veridicità della scomparsa, dei vestiti sarebbero stati trovati proprio su quella scogliera, in particolare un giubbotto e un paio di scarpe.

Le forze dell’ordine hanno fatto partire le ricerche nonostante i tanti dubbi, poiché se davvero qualcosa è effettivamente accaduto non c’è tempo da perdere.

Il sindaco di Polignano, Vito Carrieri, ha spiegato alla stampa che le ricerche si stanno concentrando nell’area di Largo Ardito dove appunto c’è stato l’avvistamento, ma al momento non è stato rinvenuto nessuno.

Il primo cittadino ha anche sottolineato che alcuni dettagli della vicenda lo fanno essere abbastanza ottimista sul fatto che sia un falso allarme ma non c’è nulla di certo ancora e questa speranza, che è quella di tutti, non porterà a un abbassamento della guardia e l’unico momento di interruzione delle ricerche è stato al calar del buio.

Con l’occasione sono arrivati i ringraziamenti alle forze dell’ordine e tutti sperano in aggiornamenti positivi.

Non ci sono purtroppo telecamere di zona che possano confermare che davvero ieri c’era qualcuno in quel luogo ma la segnalazione desta comunque preoccupazione per il rinvenimento degli indumenti nella zona indicata dal passante. Questi apparterrebbero a un minore di 10 anni e forse gli altri sono del padre ma non sono stati trovati documenti.

A supporto delle ricerche via terra ci sono anche quelle via aria con l’ausilio degli elicotteri. La paura è che siano in difficoltà o peggio ancora, morti in mare, ma usiamo sempre il condizionale d’obbligo.