Il G-7 accetta di imporre un tetto al prezzo del petrolio russo

Il G-7 fa questa proposta e la Commissione Europea sostiene il provvedimento e la Presidente Von der Leyen si dichiara favorevole all’estensione al gas: “E’ ora”.

Comincia già a prendere forma il nuovo giro di vite nelle sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina. I paesi del G-7 hanno concordato questo venerdì di imporre un tetto al prezzo del petrolio russo “per ridurre le entrate e la capacità della Russia di finanziare la guerra”. Quindi, hanno promesso di lavorare affinché questo tappo sia pronto “urgentemente”.

Il G-7 pensa a nuove sanzioni contro la Russia

Mentre i ministri delle finanze delle maggiori economie occidentali più il Giappone hanno raggiunto questo accordo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha fatto un passo avanti dichiarandosi favorevole all’inclusione del gas: “Credo fermamente che sia tempo di limitare il prezzo del gas dal gasdotto russo verso l’Europa”.

Il ritorno al corso politico e geostrategico europeo è iniziato questa settimana a Praga con l’accordo per l’avvio di una missione di addestramento militare per l’esercito ucraino e la restrizione dei visti per i cittadini russi. Ed è proseguito questo venerdì con un grande balzo in avanti, quando i ministri del G-7 e il capo dell’Economia della Commissione europea, hanno deciso di imporre un tetto al petrolio russo e di mettersi urgentemente al lavoro per realizzarlo.

Chiamano anche altri paesi per unirsi ai loro piani. “Invitiamo altri Stati a introdurre il limite che è stato progettato e ad attuare questa importante misura”, afferma la dichiarazione finale dell’incontro tenutosi in Germania. “Oggi, il G-7 ha compiuto un passo fondamentale verso il raggiungimento del nostro duplice obiettivo di abbassare i prezzi globali dell’energia e negare a Putin le entrate per finanziare la sua brutale guerra in Ucraina.

Impegnandosi a finalizzare e attuare un limite di prezzo, il G7 ridurrà in modo significativo la principale fonte di finanziamento della Russia per la sua guerra illegale, mantenendo al contempo le forniture ai mercati energetici mondiali mantenendo il petrolio russo a prezzi più bassi”, ha affermato il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet L. Yellen. Il prezzo massimo ha il sostegno di Bruxelles, sebbene non richieda il suo sostegno esplicito. Eppure ce l’aveva.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sostenuto il provvedimento e ha esortato ad adottare misure per alcuni benefici caduti dal cielo. “Si può proporre un limite gas a livello europeo”, ha ricordato il capo dell’Esecutivo comunitario. Questa misura, tuttavia, richiederà l’approvazione dei partner dell’UE. Secondo Reuters, i ministri delle finanze del G-7 metteranno sul tavolo anche meccanismi per mitigare il colpo che le restrizioni sul gas di Putin potrebbero avere e garantire che mantengano l’accesso ai mercati energetici.

I prezzi dell’energia, in particolare del gas, sono saliti alle stelle a causa della guerra in Ucraina e del controllo del rubinetto da parte di Putin. I futures si sono allentati dopo aver sfondato la barriera di € 1.000 per megawattora (MWh) in alcuni paesi come la Francia. Questo venerdì, i prezzi dell’elettricità sono 422 euro per MWh in Germania; 524,3 euro in Italia e 516,7 in Francia. In Spagna, secondo il ministero della Transizione ecologica, sono 152,1 euro, che salgono a 375,81 con compensazione.