Benzina, il trucchetto per acquistare più carburante al distributore: serbatoio pieno in pochi minuti

Il caro benzina di questa estate 2022 ce lo ricorderemo per molto tempo. E’ una delle estati più ‘salate’ e ‘amare’ vissute dagli italiani. Il prezzo dei carburanti rende difficile il viaggio tanto per le vacanze quanto per recarsi al lavoro.

Quando un litro di carburante arriva a superare i 2 euro, gli automobilisti sono spinti a cercare metodi alternativi per risparmiare. Esiste un trucchetto per spendere meno o, meglio, per acquistare più carburante al distributore. Lo sveliamo in questo post.

Benzina: ecco il trucchetto per risparmiare acquistando più carburante

Il trucco per acquistare più carburante al distributore che ti sveliamo è, ovviamente, legale. Questo metodo sfrutta orari e clima consentendo di portarsi a casa qualche litro in più nel serbatoio.

Il sistema si basa su evidenze scientifiche, sfrutta condizioni climatiche in orari in cui le stazioni di servizio offrono ‘sconti’.

Riguardo agli orari, le stazioni di rifornimento applicano maggiori sconti per il self service in tarda serata: di notte, si risparmia qualche centesimo in più rispetto agli orari diurni.

La questione degli orari è strettamente legata al secondo aspetto, quello del clima: è scientificamente provato che il principio della dilatazione termica fa risparmiare circa il 3% sul carburante negli orari notturni. Perché?

Il volume del carburante, quando le temperature sono più basse, si riduce: di conseguenza, grazie ad un fattore chimico, si riduce la quantità di carburante utilizzata dal motore più freddo. Sì, perché devi sapere che di giorno la temperatura elevata che supera i 35° rende rovente il motore e consuma di più. Di notte, invece, si risparmiano centesimi importanti che, col passare del tempo, possono fare la differenza tra viaggi di piacere e di lavoro, in città o gite fuori porta.

Fare il pieno di benzina negli orari notturni: vantaggi

In sintesi, il rifornimento di notte fa risparmiare sia sul prezzo complessivo sia sulla quantità di carburante che finisce nel serbatoio.

Il risparmio effettivo è di circa il 3%: quindi, ad esempio, con un rifornimento di 50 euro, potresti ottenere 1,50 euro di carburante in più gratis. Grazie agli sconti del self service ed alle condizioni atmosferiche negli orari notturni hai quasi un litro di benzina regalato.

Nella speranza che i prezzi al distributore calino grazie ad un prossimo decreto del governo per il taglio delle accise e in attesa del bonus carburante, conviene sfruttare qualsiasi metodo valido e legale per risparmiare.