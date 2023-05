Il fumo costa agli italiani un mese di stipendio all’anno

Uno stipendio intero bruciato nell’acquisto di tabacco: ecco quanto costa il vizio del fumo agli italiani secondo la LILT.

La Giornata Mondiale Senza Tabacco rappresenta per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori un’opportunità per porre l’attenzione sull’abitudine al fumo e per intensificare la sua campagna contro il tabagismo.

Si parte dal presupposto che la pandemia da tabacco costituisca la principale causa evitabile di morte. Secondo un’indagine effettuata in Lombardia, i fumatori sono prevalentemente donne (57%) e circa il 70% ha già tentato di smettere. Inoltre, si è scoperto che la spesa media per tabacco e svapo assorbe praticamente un intero stipendio medio di un lombardo all’anno.

La Giornata Mondiale Senza Tabacco, spunto di riflessione per LILT

LILT ha commissionato un nuovo studio su fumo in Lombardia alla società SWG. L’indagine esplora le abitudini dei fumatori e i modelli di consumo, considerando vecchi e nuovi dispositivi. Analizza, inoltre, la conoscenza degli effetti generati da tali dispositivi.

Lo studio investiga anche le motivazioni dei giovani fumatori. La presentazione dei risultati è stata fatta il 25 maggio alla Fondazione Feltrinelli di Milano.

Il presidente della LILT nazionale, Francesco Schittulli, afferma che la Giornata Mondiale Senza Tabacco è importante per sensibilizzare sulla diffusione del consumo di tabacco tra i giovani, in particolare tra le ragazze. I dati sulla regione Lombardia possono essere utilizzati per sviluppare efficaci iniziative di prevenzione. L’obiettivo è quello di estendere l’indagine a tutto il territorio nazionale per rafforzare la collaborazione con le istituzioni e raggiungere l’obiettivo di avere la prima generazione libera dal fumo. La ricerca ha, inoltre, evidenziato che il 70% dei fumatori ha tentato almeno una volta di smettere, il che rappresenta una sfida importante per fornire il supporto adeguato a chi vuole interrompere il consumo di tabacco e non spendere circa uno stipendio all’anno per tale dipendenza. Aumento dei prezzi come strategia per ridurre il consumo di tabacco