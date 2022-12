Nuova Zelanda: divieto di vendita di sigarette ai nati dopo il 2008

By

La Nuova Zelanda emette il divieto della vendita delle sigarette per tutti i nati dopo il 2008, ciò vuol dire che fumare per loro diventerà illegale a qualsiasi età.

La Nuova Zelanda con l’approvazione di questo decreto legge punta alla rimozione totale di sigarette e altri prodotti contenenti tabacco, nei prossimi anni. Saranno inoltre ridotti il numero di esercizi autorizzati alla vendita di prodotti contenenti tabacco a 600. Resterà possibile acquistare sigarette elettroniche e altri prodotti simili. Mentre per i nati prima del 2008, che potranno continuare a fumare legalmente, sarà possibile l’acquisto dei prodotti, ma vi sarà meno nicotina per limitare le dipendenze.

In Nuova Zelanda le sigarette diventano illegali per i nati dopo il 2008

Ieri, 13 dicembre 2022, in Nuova Zelanda è stata approvata una legge insolita e molto particolare. Il Parlamento ha infatti approvato un decreto legge che vieta, in tutta la nazione, la possibilità di comprare sigarette e prodotti contenenti tabacco di ogni genere ai nati dopo il 2008.

Questo decreto legge mette al bando perciò completamente le sigarette per i nati dopo il 2008, rendendo per loro illegale fumare a qualsiasi età. Ciò vuol dire che i nati dal 2008 anche al raggiungimento dell’età adulta non potranno fumare legalmente, perché il divieto comprenderà qualsiasi fascia di età. Potranno invece continuare a fumare solamente le persone nate prima del 2008.

La Nuova Zelanda è una nazione molto particolare, infatti rispetto a tutti gli altri Paesi al mondo è sicuramente la nazione che ha meno fumatori, considerato infatti che solo l’8% della popolazione fuma sigarette o utilizza prodotti a base di tabacco.

Con questa legge l’obiettivo è quello di ridurre ulteriormente la percentuale, sperando di portarla a breve termine al 5% per arrivare poi ad una completa rimozione del prodotto dalla vita quotidiana dei neo zelandesi.

Proprio in vista di questi obiettivi sono diverse le modifiche che apporterà l’approvazione di questa legge. La prima importante modifica, dopo il divieto per l’acquisto e il consumo di sigarette e altri prodotti a base di tabacco per i nati dopo il 2008, c’è la diminuzione dei negozi e degli esercizi commerciali che sono autorizzati alla vendita di tali prodotti.

Attualmente sul territorio nazionale sono presenti circa 6 mila esercizi, un numero destinato a sparire perché si punta al raggiungimento di soli 600 esercizi in tutto il Paese.

Verrà inoltre ridotta la presenza di nicotina nei prodotti in commercio, questo dovrebbe creare meno dipendenza in chi fa uso di sigarette e prodotti contenenti tabacco. Sarà invece possibile continuare ad utilizzare prodotti come sigarette elettroniche e similari.

L’obiettivo della Nuova Zelanda

L’obiettivo da raggiungere per la Nuova Zelanda è arrivare al 5% di fumatori nella nazione entro il 2025, per poi eliminare del tutto il fumo, le sigarette e i prodotti contenenti tabacco all’interno della nazione.

Sulla base teorica se la legge non verrà toccata o modifica o cancellata è un traguardo che sarà possibile raggiungere sicuramente, una volta che nella nazione non vi saranno più persone nate prima del 2008.