Amadeus irritato per gli emissari Rai al Festival? Il conduttore smentisce tutto da Fiorello

Negli scorsi giorni sono circolate voci su Amadeus irritato dalla presenza di emissari Rai al Festival di Sanremo, pronti a supervisionare la scelta dei cantanti in gara alla prossima edizione. a quanto pare, si tratterebbe di una notizia incorretta, almeno stando a quanto dichiarato dal diretto interessato durante l’ultima puntata di Viva Rai Due! del suo amico Fiorello. Secondo il Corriere della Sera, Amadeus si sarebbe infastidito dalla presenza di personale della Rai durante i casting dei “giovani”, arrivati per supervisionare ed evitare una seconda possibilità à la Rosa Chemical. Stamattina, tuttavia, proprio il conduttore ha smentito tutto durante un intervento nel programma dello showman.

A quanto pare non ci sarebbe nulla di vero, in merito alla presenza di “emissari” della Rai al Festival di Sanremo. A smentire il tutto, proprio il direttore artistico e conduttore (alla sua quinta volta) della kermesse musicale, Amadeus. L’artista veronese ha quindi negato quanto riportato dal Corriere della Sera alcuni giorni fa. Il quotidiano di Via Solferino aveva parlato di una sua irritazione per l’ingerenza di personale Rai durante i casting delle Nuove Proposte (come un tempo venivano chiamate) di Sanremo. Ospite di Fiorello a Viva Rai Due!, il conduttore ha smentito tale ipotesi, dichiarando invece di lavorare con serenità alla creazione del prossimo cast del Festival canoro.

Amadeus ospite a Viva Rai Due! dall’amico Fiorello smentisce tutto: non ci sono “emissari” Rai al suo Festival di Sanremo

“Gira voce che il direttore artistico fosse irritato per la presenza, durante il casting dei giovani, di emissari Rai preoccupati di evitare il moltiplicarsi di profili alla Rosa Chemical, il cantante che nella scorsa edizione ha cantato l’amore fluido e baciato Fedez in Eurovisione” aveva scritto tre giorni fa in un suo articolo il Corriere della Sera.

A quanto pare una “fake news”, stando alle parole del conduttore e direttore artistico, appunto, della kermesse, Amadeus. Ospite oggi dall’amico Fiorello a Viva Rai Due!, il veronese ha smentito tali ipotesi, rispondendo alla domanda diretta dello showman.

“Non ci sono agenti segreti che controllano niente” ha detto Amadeus, aggiungendo poi “Assolutamente, assolutamente, si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato” in risposta all’affermazione di Fiorello sul fatto che avesse “totale libertà di scelta”.

Amadeus e il precedente di Rosa Chemical, le sue parole dopo la serata finale del Festival d Sanremo

Pochi mesi fa, il bacio tra Fedez e Rosa Chemical aveva scatenato le polemiche, facendo infuriare la destra italiana, oggi al Governo, che aveva ritenuto inopportuno il gesto durante una delle manifestazioni più viste e conosciute del nostro Paese.

Al termine della kermesse, Amadeus in occasione della conferenza stampa, aveva rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai giornalisti: “Ho paura del moralismo. Ci vuole l’educazione, non recare un danno ad altri. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, che esiste una persona che ama una donna, un uomo che ama un uomo, che una donna ama una donna. Ed è assolutamente normale, l’amore non va etichettato”.

In seguito al bacio tra i due cantanti, l’associazione Pro Vita & Famiglia di Imperia aveva presentato esposto al Tribunale, sebbene quest’ultimo avesse poi archiviato il tutto un paio di mesi fa.