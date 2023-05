Mattarella in Emilia Romagna: “Non siete soli, l’Italia vi è vicina”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è arrivato nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Una visita istituzionale sia per osservare da vicino lo stato del disastro, quanto anche per portare la vicinanza dell’Italia intera alle popolazioni ferite.

“Tutta l’Italia vi è vicina, non sarete soli” – sono le parole di Mattarella. Ma vediamo insieme quali saranno le tappe di questa visita.

Mattarella in Emilia Romagna

È arrivato intorno alle ore 10.15 di questa mattina e, dall’alto in elicottero, ha osservato la distruzione che l’acqua ed il fango hanno lasciato dietro di se. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, è in Emilia Romagna, come era stato preannunciato nei giorni scorsi.

Una visita istituzionale sì, ma anche di piena e stretta vicinanza a tutta la popolazione ferita, a tutti coloro che hanno perso tutto e che non hanno più nulla ma che, nonostante tutto, stanno cercando di rialzare la testa e di andare avanti. Non una passerella politica, ma una presenza vicina e concreta.

Tantissime le persone che lo hanno accolto. Saranno ben 6 le tappe della visita del Presidente Mattarella che visiterà, in un vero e proprio tour de force, Lugo, Ravenna, Forlì, Modigliana, Faenza e Cesena. È stato accolto, al suo arrivo a Forlì, dopo aver sorvolato in elicottero l’Appennino e le zone alluvionate attorno al capoluogo di provincia, dal sindaco e dal governatore della Regione, Bonaccini, prima di arrivare al borgo di Modigliana.

Nei luoghi del disastro accanto alla gente

Qui, Mattarella si è fermato a parlare con le persone, non solo per stringere loro la mano, ma per ascoltarle, per capire cosa stanno vivendo e per assicurare tutta la sua vicinanza e quella dell’Italia intera. La sua voglia di portare, anche solo per un momento, serenità e cordialità nel cuore di un popolo ferito ma che non ha mai abbassato la testa e non si è arreso.

“Questo è un momento impegnativo, difficile. Ho visto tante ferite nel territorio” – ha detto Mattarella all’arrivo a Forlì – “E so bene quanto, per quanto riguarda molte abitazioni, aziende, strade vi sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune. So che ce la farete con l’aiuto dello Stato e del Governo”.

Mattarella incoraggia il popolo emiliano: “Ce la farete con coraggio e decisione, tutta l’Italia vi è vicina. Non siete soli. È un’esigenza di tutta l’Italia, per la vostra storia e l’economia. Avrete appoggio costante, non solo ora. La ricostruzione deve essere veloce”.

Ma è soprattutto la popolazione a sentire la vicinanza vera di Mattarella, tanto che è stato accolto da uno striscione con su scritto: “La sua presenza per noi è una carezza”.

L’incoraggiamento ai giovani e ai militari

Tanti i giovani volontari e i militari che hanno salutato il Presidente e stretto a lui la mano. La prossima tappa della sua visita sarà la città di Cesena e, poi per il pranzo, si recherà a Ravenna.

Ma sarà il pomeriggio il momento più toccante per Mattarella. Sarà, infatti, a Lugo, una delle cittadine simbolo di questa alluvione. Qui il Presidente visiterà, in particolare, il teatro allagato, simbolo della città. Poi sarà a Faenza, spazzata via, per due volte in pochi giorni, dalla piena del Lamone.