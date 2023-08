Il bucato profuma di fresco e senza ammorbidente: usa questo ingrediente naturale

Il bucato profuma di fresco e senza nemmeno la necessità di usare l’ammorbidente se usi questo ingrediente naturale: così i tuoi vestiti odoreranno di pulito!

Vuoi una soluzione naturale per un bucato profumato? Stanca di acquistare detersivi e ammorbidenti che non fanno ciò che promettono? Ecco il rimedio che fa al caso tuo: con questo ingrediente avrai vestiti profumati sempre!

Vestiti profumati senza detersivi aggressivi e commerciali

Facciamo tutti il bucato, anche più volte al giorno. Nelle nostre case, proprio per questa ragione, non possono mai mancare detersivi ma soprattutto ammorbidenti.

Se è vero che i primi non solo garantiscono pulizia ma anche una gradevole profumazione, i secondi si realizzano con una specifica formula per profumare e rendere morbidi al tatto e a contatto con la pelle i vestiti che laviamo.

Ma siamo sicuri che detersivi e ammorbidenti svolgano davvero ed efficacemente i compiti per cui vengono prodotti e pubblicizzati? Se credi di sì, stiamo allora per darti una brutta notizia: la maggior parte dei saponi per il bucato che acquistiamo e paghiamo anche a caro prezzo, sono spesso non solo realizzati con sostanze tossiche e chimiche ma anche in grado di rovinare i nostri vestiti, oltre che la salute tua e del Pianeta.

Hai mai pensato invece di preferire un’alternativa green, ecologica? Non hai idea di quanti prodotti naturali puoi utilizzare per avere un bucato profumato. Oggi ti sveliamo un metodo che ti tornerà utilissimo: altro che detersivi e ammorbidenti, solo così i tuoi vestiti avranno sempre un odore gradevole!

Il bucato profuma di fresco con questo ingrediente: addio ammorbidente

Piace a tutti indossare abiti puliti ma soprattutto profumati, non è forse così? E tu sei riuscita a trovare un detersivo o un ammorbidente dall’odore forte e penetrante che non si dissolva dopo pochi secondi?

Se la risposta è no, nessun problema, stiamo per svelarti un segreto: c’è un ingrediente che più di ogni altro sapone da bucato promette – e mantiene la promessa – di profumare a lungo i tuoi vestiti: stiamo parlando del bicarbonato di sodio!

Sì, proprio quello che utilizzi spesso in cucina per diminuire l’acidità del sugo di pomodoro o per lucidare oggetti in rame o gioielli in argento. Il bicarbonato è un ingrediente davvero versatile che puoi utilizzare anche come alleato per le pulizie.

Sai che è un disinfettante, detergente e antibatterico naturale? Ma più di ogni altra cosa ha anche un’azione deodorante! Come lo devi utilizzare quando fai il bucato? Semplice: ti basta versare un cucchiaio nella vaschetta dell’ammorbidente e impostare il programma di lavaggio. Vedrai che sorpresa: al momento di stenderli, i tuoi vestiti profumeranno di fresco e pulito.

Se vuoi un odore ancora più forte e intenso, puoi aggiungere al cucchiaio di bicarbonato 15 gocce di olio essenziale della profumazione che più ti piace: rimarrai più che soddisfatta a fine lavaggio!

Abbiamo anche un’altra tecnica che vogliamo condividere con te. In una ciotola versa un bicchiere di sale marino e un bicchiere di bicarbonato di sodio. Aggiungi poi 30 gocce di olio essenziale e mescola gli ingredienti: hai creato un detersivo naturale!

Versane 5 cucchiai nell’apposita vaschetta mentre in quella dell’ammorbidente aggiungi 1 tazza di aceto: sale, bicarbonato e aceto disinfetteranno e profumeranno il tuo bucato! Con questi consigli, avrai un bucato pulito e profumato senza spendere troppo.