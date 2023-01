Versa del bicarbonato nella salsa di pomodoro, è il segreto degli chef: cosa accade

Bicarbonato nella salsa di pomodoro: ecco perché dovresti mescolarli insieme. Questo è il segreto degli chef. Curioso di scoprire che cosa accade?

È un esperimento che stanno provando in tanti: versare insieme il bicarbonato nella salsa di pomodoro. Il risultato ti sorprenderà. Ecco perché i grandi chef utilizzano questa tecnica.

Bicarbonato e pomodoro, la combinazione che non ti aspetti

Bicarbonato di sodio e pomodoro sono due ingredienti di facile reperibilità e dalle potenzialità straordinarie. Sai che cosa stanno facendo molte persone? Stanno provando questa tecnica: quella di mescolarli insieme.

Svelato finalmente il segreto dei grandi chef. Ma a che cosa servono il bicarbonato e il pomodoro? E soprattutto, perché insieme danno un risultato sorprendente? Te lo diciamo subito.

Il bicarbonato di sodio è uno degli ingredienti più utilizzati in cucina e che presenta delle proprietà davvero straordinarie. Non soltanto utile per la digestione o i bruciori di stomaco, esso è anche un ottimo disinfettante oltre che un alleato in cucina.

Sai per esempio che può essere utilizzato per pulire le piastrelle o il piano da cottura? Il sodio che lo costituisce, ti consente di ottenere una lucidatura straordinaria. Perfetto anche per sbiancare i denti, se lo unisci con l’olio di cocco puoi ottenere addirittura un deodorante.

Visto a quante cose si può prestare questo semplice ingrediente? E del pomodoro ne vogliamo parlare? Si tratta di un frutto botanico dalle proprietà benefiche. Ottimo per la pelle e per depurare l’organismo, è utilizzatissimo in cucina.

Scopriamo però adesso che cosa succede se mischiamo insieme il bicarbonato e il pomodoro. Il risultato ti sorprenderà.

Svelato Il segreto degli chef

Che cosa succede se mischiamo insieme il bicarbonato di sodio e il pomodoro? Il risultato ti sorprenderà. Svelato finalmente il segreto degli chef di cui anche tu non potrai fare a meno.

Con l’arrivo dell’inverno, preparare delle ricette calde e gustose è il must per le famiglie. Sicuramente, tra le pietanze favorite degli italiani rientrano quelle a base di pomodoro. Ebbene, sappi che proprio il bicarbonato può salvare la tua cucina. In che modo?

Esso è un ingrediente perfetto per eliminare l’acidità del sugo. Quante volte anche tu ti sarai ritrovata a far sobbollire il pomodoro addirittura per ore, in pentola, sperando di ottenere una salsina deliziosa?

L’assaggio però ti avrà deluso spesso: il sugo sembra sempre acido. Fino ad ora: da oggi con questo trucchetto risolverai il tuo problema. Per eliminare la nota acidula che deriva dal pomodoro cotto o crudo che sia, dovrai aggiungere semplicemente un cucchiaino di bicarbonato.

Per quale ragione proprio tale polverina bianca? Perché quest’ultimo ingrediente è in grado di neutralizzare l’acidità dei cibi e di regolare il pH. Se lo aggiungi durante la cottura, riuscirai ad addolcire il tuo pomodoro senza però alterarne il gusto.

Non spaventarti se vedi formarsi delle bollicine sulla superficie della salsa: significa che la reazione chimica è in atto. Questa tecnica si rivela super efficace anche per le persone che non riescono a tollerare o a digerire cibi acidi come per l’appunto il pomodoro.

Conoscevi questa metodica? Essa è quella utilizzata dai grandi chef per realizzare dei piatti a base di pomodoro squisiti e dolci. Se non hai a disposizione il bicarbonato, ci sono anche altre tecniche che puoi utilizzare.

Per esempio, puoi cuocere il tuo sugo con l’aggiunta di un dattero e di una carota fresca. Questi due alimenti sono in grado di correggere l’acidità del pomodoro e di conferire un sapore più dolciastro al tuo sugo.

Come puoi dunque ben vedere, questi due elementi, il bicarbonato di sodio e il pomodoro, insieme possono salvare la tua cucina. Hai mai provato questa tecnica? Ti assicuriamo che se la sperimenterai, tornare indietro sarà difficile. Finalmente hai trovato la soluzione per realizzare un sugo perfetto come quello dei ristoranti.