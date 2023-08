Era in autostrada, ma sul retro del mezzo davanti a sé legge questa assurda scritta

Molto spesso viaggiare in autostrada può risultare noioso, ma se quello è l’unico modo per spostarsi non se ne può fare a meno. Tuttavia, ci sono dei particolari che possono farci incuriosire.

Stiamo parlando ad esempio di un camionista apparso molto simpatico per alcuni e inquietante e minaccioso per altri. A proposito di camionisti, non capita raramente di divertirci vedendo i loro camion ricchi di luci, messaggi e peluche appesi. In particolare, uno di loro ha catturato l’attenzione di un passante.

Il camion, la dimora dei camionisti

In autostrada non è raro vedere numerosi camionisti che formano code chilometriche soprattutto in prima corsia. Il loro lavoro oltre ad essere pesante ed estenuante è stancante. Siamo tutti d’accordo che non si fanno sforzi fisici, ma guidare per ore e ore non è affar semplice.

Inoltre, il loro è un compito molto importante perché devono trasportare materie prime e altri beni che senza di essi non potrebbero giungere a destinazione. Basti pensare a quanti disagi si va incontro quando sono in sciopero o quando succede qualche imprevisto che non consente loro di compiere la corsa. Ebbene, quasi sempre i camionisti sono soli, stanno lontano dalla loro famiglia e il camion è la loro unica casa.

Infatti, in ogni area di sosta si trova qualcuno di loro che sta cucinando con il fornellino da campeggio, che si fanno le docce negli autogrill o che si guardano un film dopo cena. Sembra un lavoro facile, ma non lo è per niente. Considerato il camion come la loro dimora e il loro rifugio, decidono così di personalizzarlo e renderlo unico nel suo genere. Calamite, peluche, scritte luminose e simpatiche li agghindano a dovere.

Cosa è accaduto in un’autostrada italiana

E’ risaputo che i camionisti, ogni anno donano delle vere e proprie perle di saggezza attraverso scritte, slogan e peluche attaccati. A darci tale notizia è stata una persona conosciuta a noi tutti e stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli che ha fotografato un camion il cui proprietario lo ha personalizzato in maniera bizzarra e simpatica allo stesso tempo.

In autostrada è capitato a tutti di stare in coda ore e ore, oppure di essere seduta come passeggeri e di avere il tempo di guardarsi in giro. Alcune targhe appese su alcuni camion sono davvero simpatiche e i messaggi che appaiono sono vari e hanno scopi diversi tra loro. Tuttavia, non tutte le scritte sono impiegate come personalizzazione del mezzo, ma anche per trasmettere messaggi di sicurezza, comunicazione o pubblicità.

Molto spesso le scritte sono in riferimento alla ditta per cui si lavora o per dare delle informazioni in merito. Altre volte invece queste informazioni si trovano in un angolo del camion e poi il resto dello spazio viene impiegato per “abbellirlo”. Ma continuiamo in quanto altri preferiscono trasmettere un messaggio bello e positivo attraverso frasi o slogan. Infine, si trovano quelli che preferiscono mettere degli avvisi in relazione a ciò che trasportano (esempio, materiale pericoloso).

Ciò che stiamo per raccontarvi invece, riguarda un camionista particolare il quale è stato definito come il camionista più inquietante della nostra penisola. Ma cosa ha scritto sul suo camion per essere soprannominato in questo modo?

Il camionista inquietante, ecco cosa ha scritto sul suo camion

La famosa opinionista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto inquietante. Lo scatto è stato fatto in un’autostrada non identificata dalla stessa e rappresenta un cartello posto nel retro del camion. La scritta citava: “Messaggero del diavolo“. In questo caso la scritta non spiega cosa il camionista trasporta, ma le parole hanno qualcosa di spaventoso e minaccioso.

Oltretutto, tale frase è stata attaccata proprio in prossimità della porta e sembra che stia ad indicare che qualcosa di inquietante possa uscire dall’interno. Chiaramente è un qualcosa di ironico e in molti hanno pensato che ci vorrebbe più spirito ironico e unico come hanno questi uomini che ogni giorno viaggiano per chilometri e chilometri per garantire un ottimo e valido servizio.

Ci saranno stati sicuramente le persone superstiziose e coloro che hanno pensato che tale frasi sia stata di cattivo gusto, ma di certo ha fatto sorridere tutti quei viaggiatori che trovavano già il viaggio alquanto lungo.