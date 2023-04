Ida Platano, look stravolto dopo il trono over di UeD: ecco com’è adesso | FOTO

By

Ha trovato l’amore a Uomini e Donne uscendo dal programma con il suo cavaliere Alessandro ma oggi, Ida Platano, ha sorpreso i fan attraverso il suo Instagram.

Ida Platano ha sempre dimostrato una passione particolare per i cambi di look. Vediamo stavolta com’è cambiata.

Chi è Ida Platano

Ida Platano è la parrucchiera di Brescia che per anni ha tenuto incollati allo schermo gli spettatori di Uomini e Donne con le sue vicende amorose. Il suo primo amore, nel parterre del programma di Maria De Filippi è stato con Riccardo.

Con l’operaio pugliese la Platano ha tentato anche una convivenza. Nonostante la proposta di matrimonio e l’amore che entrambi provavano l’un l’altro, la storia d’amore non è decollata.

Per questo motivo, sia Ida Platano che Riccardo sono tornati a sedersi nel parterre del trono over di Uomini e Donne, per cercare l’amore. Ida, lo scorso anno, sembra averlo finalmente trovato. La bella parrucchiera, infatti, è uscita dal programma insieme al salernitano Alessandro. L’uomo sembra averle rubato il cuore.

Intanto, Riccardo è ancora nel parterre e battibecca spesso con Armando, contendendosi talvolta, le stesse dame. Per il momento, però, ancora niente di fatto per lui.

La sua ex, con Alessandro, invece, sta vivendo una storia d’amore che sembra andare a gonfie vele, nonostante la distanza. Lei, infatti, è rimasta a vivere a Brescia e lui nella sua Salerno, dove gestisce un’attività di famiglia.

Insieme mostrano la loro vita sui social network. In particolare, su Instagram la Platano è molto attiva svolgendo il ruolo di influencer. Proprio ai suoi fan, attraverso la piattaforma Meta, ha mostrato il suo nuovo cambio di look, lasciando tutti stupefatti.

Il nuovo cambio di look

Avendo un salone di bellezza molto frequentato, alla dama di Uomini e Donne piace molto cambiare look, diventando testimonial dei suoi stessi lavori. Spesso nel parterre del programma di Maria De Filippi, Ida Platano ha mostrato colori di capelli ed acconciature diverse nel corso degli anni.

Ultimamente, proprio quando si è ritrovata ad uscire con Alessandro Vicinanza, la bella dama aveva sfoggiato una chioma scura, con riflessi ramati. I suoi capelli, sempre molto lunghi, forse merito di extension, si sono prestati a trecce, raccolti e persino ricci afro, puntata dopo puntata.

Oggi, il suo cambio di look è stato mostrato ai suoi fan attraverso Instagram con delle storie. Lei stessa, infatti, ha affermato di aver schiarito parte della sua chioma in vista della bella stagione. Ida Platano era già stata bionda e oggi vi è tornata. Scommettiamo che moltissime ragazze che la seguono vorranno replicare la stessa tonalità di capelli della ex dama.

Sicuramente, essendo una professionista del settore, Ida Platano ha scelto questa tonalità di capelli proprio perché le dona, non lasciando nulla al caso.