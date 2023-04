Ronaldo e Georgina Rodriguez, i media portoghesi sono certi della crisi

I media spagnoli e portoghesi sono convinti: tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbe crisi nera. La coppia starebbe assieme solo per “questioni di marketing”, e sarebbe proprio il fuoriclasse ad essere in particolare stufo dell’argentina, la quale stando alla stampa, tenderebbe a spendere troppo. Per ora nessuna conferma o smentita è arrivata dai diretti interessati.

Ronaldo e Georgina, sarebbe crisi nera tra i due. A scatenare “l’ira” del calciatore anche la seconda stagione del reality Netflix a lei dedicato

Non sarebbe per nulla felice, Cristiano Ronaldo, bomber ex Juve, Real Madrid e Manchester United, ritenuto uno dei calciatori più forti in circolazione. Motivo della sua infelicità, il rapporto con la compagna Georgina Rodriguez, modella e star del docu-reality Netflix “Soy Georgina”. La coppia sta assieme ormai da sette anni, e dal loro amore sono nati due figli, eppure non ci sarebbe nessun matrimonio all’orizzonte.

Ad essere convinti del perché, alcuni ospiti della popolare trasmissione portoghese dedicata al gossip, Noite das Estrelas. “Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente” ha rivelato lo psicologo Quintino Aries, intervenuto durante una delle ultime puntate.

Tra i due non sarebbe tutto “rose e fiori” come vogliono dimostrare, e la tendenza a continuare a spendere da parte della compagna, inizierebbe ad infastidire il fuoriclasse: “Georgina non fa altro che spendere e spendere e, cosa peggiore di tutti, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace”.

“Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei. Questa è la realtà. Continuo a dire che non ci saranno matrimoni. Stanno insieme per questioni di marketing” ha sottolineato ulteriormente il giornalista Leo Caeiro durante il corso della stessa trasmissione.

La presunta infedeltà del calciatore e un matrimonio che non arriva: le ultime tappe della storia d’amore tra Ronaldo e la modella

Ad irritare Ronaldo, a quanto pare, la seconda stagione dello show Netflix e il comportamento assunto dalla fidanzata durante le riprese: non solo durante il girato non appare una sola volta l’adorata madre del calciatore, alla quale lui è molto legato, ma Georgina avrebbe mostrato una certa arroganza nei confronti dei suoi stessi amici.

Inoltre, non accennano a placarsi le voci di presunti tradimenti da parte del calciatore, che avrebbe avuto una relazione con un’influencer venezuelana nel 2022, la quale sarebbe disposta e pronta a fare altre rivelazioni.

Inoltre, mentre giocava ancora per il Manchester United, Ronaldo avrebbe addirittura scambiato la sua Porche 911 con il numero di Danii Minogue, sorella di Kyle e star di X Factor, famoso talent inglese.

Lui e Georgina si sono conosciuti in un negozio di Gucci a Madrid, dove ai tempi la Rodriguez lavorava come commessa e dopo essersi incontrati il giorno dopo a un party organizzato da Dolce & Gabbana, non si sono più lasciati, mostrandosi assieme per la prima volta a Disneyland Paris nel 2016.

Da quel momento la popolarità di Georgina è cresciuta incredibilmente, permettendole di arrivare alla bellezza di 49 milioni di follower sui social, che l’hanno resa una delle modelle e influencer più richieste. La coppia ha avuto anche due figli assieme, ma non si è mai parlato di nozze tra loro e, viste le ultime voci, è difficile che ciò possa accadere, perlomeno a breve.