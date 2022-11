“L’ho sempre voluto”, Riccardo di UeD torna da lei: baci e commozione a centro studio

Riccardo Guarnieri, cavaliere di Uomini e Donne sembra essere impazzito per una dama. Ecco le parole della donna.

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più seguiti del piccolo schermo e ogni anno regala ai telespettatori momenti emozionanti per via dei protagonisti che animano la trasmissione.

L’obiettivo del programma è quello di far in modo che, chiunque si presenti in studio, abbia la possibilità di conoscere uno o più persone, al fine di cercare colei o colui con cui condivideranno il resto della loro vita.

Riccardo Guarnieri: ecco la donna che gli ha fatto girare la testa

Nel programma, ci sono alcune presenze fisse, che da tanti anni cercano di trovare il loro amore, ma per un fatto o per un altro non riescono mai a far si che le loro storie d’amore abbiano un lieto fine.

Negli ultimi anni, in trasmissione hanno fatto capolino Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che dopo essersi fidanzati hanno partecipato, qualche anno fa, alla trasmissione Temptation Island, mettendo alla prova la loro relazione.

I due, hanno sempre avuto dei problemi, nonostante abbiano vissuto tanti momenti emozionanti assieme, condividendo anche giorni felici e pieni di amore e passione, come hanno confessato durante questi anni.

Dopo tanti tira e molla, Ida sembra non essere più interessata a Riccardo, anche se questo in trasmissione continua a provocarla e a parlare di lei, ma la dama sembra aver rivolto il suo interesse altrove.

Infatti, stando ad alcune anticipazioni, la Platano avrebbe deciso di intraprendere una relazione con Alessandro Vicinanza, lasciando il programma con lui, anche se in molti pensano che questa storia avrà vita breve.

Riccardo, intanto, sta cercando di conoscere nuove dame, ma una in particolare gli ha fatto riaccendere il fuoco della passione e stiamo parlando di Roberta Di Padua con il quale aveva già avuto una relazione un paio d’anni fa.

I due, recentemente, si sono scambiati al centro dello studio, un bacio facendo commuovere tutti i telespettatori che hanno sperato che tra di loro possa nascere nuovamente un interesse.

Dopo questo bacio, la Di Padua ha voluto dire la sua sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, raccontando quello che è successo davvero con Riccardo, rivelando anche alcuni dettagli.

Le parole della dama

La dama ha ammesso di aver passato una piacevole serata in sua compagnia e di non essersi pentita di quello che è successo in quanto le ore trascorse assieme sono state molto romantiche.

“Non mi sono mai pentita di tutto quello che è successo con Riccardo. In fondo, io ho sempre voluto lui da quando l’ho visto per la prima volta nel programma: avevo bisogno di vivermelo fuori, di provarci”

Proprio alla fine di questa nottata trascorsa nella Capitale, i due si sono scambiati un lungo bacio appassionato dopo che i due hanno convissuto nel 2020 durante il lockdown della pandemia Covid-19.

Questo bacio ha fatto dimenticare a Roberta tutti i problemi che sono nati con Riccardo che hanno portato alla decisione di lasciarsi, ma la donna ha specificato che nonostante il bacio tra di loro non ci sarà un ritorno di fiamma.

La donna, ha dichiarato che quello che è successo lo vede come un epilogo della loro storia, anche se Riccardo sembra essere rimasto ancorato al suo passato e dare importanza alle sue due storiche ex.

Inoltre, con il fidanzamento di Ida e Alessandro, Roberta si è vista sottrarre uno dei cavalieri che inizialmente aveva anche un interesse nei suoi confronti, ma che poi ha messo un punto per cominciare a frequentare seriamente la Platano.

In molti però, sperano che tra Riccardo e Roberta possa tornare il sereno e che i due, mettendo da parte tutti i rancori, possano nuovamente ritrovare la passione che hanno vissuto nel 2020.