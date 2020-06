Ibra recupera veloce. Con la Roma in panchina

In vista della partita contro la Roma, in programma domenica 28 giugno alle 21,45, il Milan riceve buone notizie dai controlli medici di Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi al soleo della gamba destra il 25 maggio scorso.

Inizialmente l’entità dell’infortunio sembrava essere molto più grave, e si è anche ipotizzato uno stop definitivo alla carriera del giocatore, che ha pur sempre 39 anni. Fortunatamente, invece, la vicenda si è rivelata meno preoccupante del previsto.

Contrariamente a quanto trapelato in precedenza, quando si pensava che Ibra non potesse farcela, il recupero in realtà procede spedito e Ibra sarà in panchina già domenica sera. Quest’oggi si è anche allenato in gruppo con la squadra.

Recuperato anche il difensore, Simon Kjaer, che si era infortunato contro il Lecce. Come previsto, a lui è bastata giusto una settimana.