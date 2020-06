Il Milan, reduce dalla vittoria contro il Lecce, continua ad attendere notizie positive dall’infermeria sperando di recuperare qualcuno dei molti infortunati. Primo tra tutti Zlatan Ibrahimovic, fermatosi lo scorso 25 maggio e ancora costretto ai box.

Ibrahimovic ancora fuori, tornerà contro la Lazio

Lo svedese, infatti, si è sottoposto a una nuova risonanza al polpaccio stirato. Gli esami hanno certificato come l’attaccante non si ancora guarito tanto che Ibrahimovic ha continuato ad allenarsi da solo in palestra. Salterà sicuramente sia Milan-Roma sia SPAL-Milan. L’obiettivo più concreto per il recupero è di vederlo in campo contro la Lazio, nel match che si disputerà il prossimo 4 luglio all’Olimpico.

Escluse lesioni ai legamenti del ginocchi per Kjaer

Tra i giocatori che si sono sottoposti agli esami strumentali, però, non solo Ibrahimovic ma anche Simon Kjaer, costetto ad abbandonare il campo contro il Lecce. L’esito, in questo caso, è stato positivo tanto che non sono stare riscontrate lesioni ai legamenti del ginocchio. Il difensore dovrà stare fermo per circa una settimana; un periodo decisamente inferiore a quello che si era pensato in un primo momento.

