I tre uomini dello zodiaco più infedeli, potrebbero tradirti alle spalle: chi sono

Per rischiare di non subire un tradimento, è bene essere coscienti di quali siano i tre uomini più infedeli dello zodiaco. Ecco la lista.

Parlare di sentimenti non è mai facile, specie quando essi sono fonte per noi di paure, fragilità e malessere. La fiducia, per esempio, è una di quelle cose che va conquistata lentamente, passo dopo passo; per perderla, invece, basta molto “poco”, e ciò può accadere per colpa di una parola, di un gesto, di un comportamento o di un tradimento. Scoprire di essere stati traditi da una persona cara, infatti, è una di quelle sensazioni che mai nessuno vorrebbe provare. Tale situazione può verificarsi in qualsiasi contesto, ma quella che più ci terrorizza è, senza dubbio, l’infedeltà del proprio partner.

Il rispetto, la fiducia e il dialogo, infatti, sono aspetti fondamentali in una relazione, e il tradimento comporta la perdita di tutti e tre. Oltre allo sconforto, alla tristezza e alla delusione che, in questi casi, si fanno spazio all’interno del nostro cuore. Nessuno vorrebbe mai scoprire di essere stato tradito, eppure, capita più di frequente di quanto si possa immaginare.

Parlarsi, confrontarsi e non avere paura di esprimere le proprie emozioni e sensazioni è sicuramente un buon modo per cercare di evitare un possibile tradimento. Non tutti sanno, però, che in questo può aiutarci anche l’oroscopo, perché alcuni segni possono essere più inclini al tradimento rispetto ad altri, anche quando si parla degli uomini. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

I tre uomini dello zodiaco più infedeli

Quando si inizia una nuova storia d’amore, si ha sempre la paura che la persona che ci troviamo davanti, un giorno, possa arrivare a tradirci. Ovviamente, si tratta di una cosa che non si può prevedere, ma conoscere un po’ di più la personalità del proprio partner può aiutare a comprendere se quest’ultimo è più o meno incline a questo tipo di comportamento.

Per ciò che concerne gli uomini, in tale lista non possiamo non citare il segno del Leone. Coloro i quali appartengono a tale costellazione, infatti, sono persone particolarmente egocentriche, a cui piace stare al centro dell’attenzione e sentirsi corteggiati e apprezzati. Nonostante l’amore che possono provare per la propria compagna, non è escluso che tale segno possa cedere, talvolta, alle lusinghe di altre donne, anche solo per fare nuove esperienze. Tenere un uomo Leone a bada è difficile, ma non impossibile, ma per riuscirci bisogna essere dotate di una grande personalità.

Ecco da chi aspettarsi un tradimento

A seguire, anche l’uomo Capricorno è da menzionare tra coloro i quali sono più inclini a tradire. Il suo bisogno costante di provare nuovi stimoli, infatti, può farlo facilmente cadere in tale situazione. Nonostante ciò, anche se colto con le mani nel sacco, non è affatto semplice sentirlo ammettere il proprio errore.

E infine, meglio guardarsi le spalle anche dall’Ariete, segno che, più di tutti, rappresenta l’impulsività. Questo lato del suo carattere, infatti, potrebbe facilmente portarlo a tradire, anche se inconsapevolmente, in quanto mosso dalla sua personalità particolarmente forte e carismatica.