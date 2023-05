Il segno infallibile per capire se hai un traditore di fronte: non cascarci più

È questo il segno infallibile del traditore. Una persona che non merita attenzione e tanto meno il proprio tempo.

Il segno infallibile del traditore è difficile da trovare, soprattutto se la mente non vuole accettare o vedere. In qualche caso, ci sono delle azioni o dei comportamenti che portano alla verità in maniera veloce, saltano all’occhio e ci si può finalmente liberare di queste persone insane. Qualsiasi sia il rapporto con un soggetto traditore, meglio scappare via il più veloce possibile.

Segno infallibile del traditore: come riconoscerlo?

Il traditore non ha età, sesso di appartenenza, categoria sociale o altri fattori perché è solo un soggetto che crede di essere furbo. In realtà, per destreggiarsi in questo modo si deve essere molto intelligenti e scaltri. Nella vita ci sono persone capaci di nascondere, mentire, raggirare e anche tradire in ogni contesto. Dietro la parvenza di persona normale, si nasconde il traditore con il segno infallibile che prima o poi lo porta a cadere dal precipizio che si è costruito.

L’essere umano è capace di ogni cosa, con segnali che man mano devono essere riconosciuti proprio perché quasi a disposizione. Non si tratta del classico rossetto sulla camicia, oppure di un comportamento strano tra regali e attenzioni maggiori. I tradimenti avvengono anche in amicizia o sul lavoro, non solo in amore.

Oggi lo smartphone potrebbe contenere tantissimi segreti, tanti da mostare la vera faccia di un traditore. Eppure, senza andare a sbirciare è possibile smascherare un tradimento solo osservando gesti e azioni.

È possibile smascherare i traditori?

A volte, quando si ha un dubbio, meglio fare una domanda diretta e chiedere alla persona protagonista se stia tradendo o meno. Chi non nasconde nulla risponderà in maniera serena, mentre il traditore si lascerà prendere da alcuni gesti inconfondibili che potrebbero tradire il suo modo di fare.

Le persone che usano tradire in ogni modo possibile, sono soggetti considerati dagli esperti egocentrici e narcisisti. Sono persone che dimostrano sicurezza, che studiano ogni mossa e sanno bene di avere ragione in ogni circostanza, senza mai cadere. Sono fattori che dovrebbero mettere in guardia, anche perché tendono sempre a sminuire chi hanno accanto, oltre che mentire senza ritegno.

Il consiglio dei professionisti è di non perdere tempo con questi soggetti, proprio perché ragionare sarebbe inutile in ogni caso. La cosa migliore è andarsene, voltare le spalle e chiudere ogni tipo di relazione che si ha con questo soggetto.

Si scopre tutto attraverso determinate azioni e segnali. Il soggetto interessato diventa nervoso ad ogni domanda o se gli si cambiano i piani. Non vuole mai “impegnarsi” sotto ogni punto di vista e sfugge appena possibile. Inoltre, non desiderano essere controllati e contraddetti. Con determinati soggetti è importante essere ancora più furbi e far cascare loro nella trappola.