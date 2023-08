L’avevano data tutti per estinta ma dopo 30 anni è riapparsa di nuovo questa specie

È riapparsa di nuovo questa specie, dopo tanti anni, eppure l’avevano data tutti per estinta. Ecco chi ha sorpreso gli zoologi con la sua ricomparsa.

Alcune volte la natura può davvero sorprendere e gli zoologi lo sanno bene. Con grande sorpresa anche degli studiosi del mondo animale, ecco chi è ricomparsa dopo tanti anni. Si credeva che fosse estinta ma invece è sopravvissuta. Le immagini vi lasceranno senza parole.

Natura misteriosa: quando alcune scoperte lasciano senza parole

La natura può sorprendere sempre e gli studiosi del mondo animale ne hanno la certezza. Quando meno ce lo aspettiamo, ecco apparire dal nulla animali che si credevano estinti.

Le esplorazioni marine sono quelle che più di tutte sono capaci di restituire alla terraferma tesori preziosi e no, non ci riferiamo assolutamente a monili o oggetti che spesso le acque custodiscono per secoli e secoli.

Parliamo piuttosto di fossili o in alcuni casi di alcune specie che si credevano ormai destinate solo ad essere ricordate su libri e manuali ma che invece tornano a popolare il nostro Pianeta.

Ci sono purtroppo molti animali, ancora oggi, che rischiano l’estinzione. Si tratta perlopiù di alcune specie di pesci, squali soprattutto, che a causa dei cambiamenti climatici tra qualche anno potrebbero non esserci più.

Alcune volte invece, la natura fa crollare ipotesi e supposizioni, confutando anche la biologia. Sapete chi è ricomparsa dopo tanti anni? Proprio lei che si credeva fosse estinta.

È riapparsa di nuovo questa specie dopo 3 decenni: ecco chi è tornata a farsi vedere

Dopo più di 30 anni è riapparsa di nuovo questa specie che si credeva estinta: stiamo parlando della bellissima giraffa dell’Angola! Per tre decenni si erano perse le tracce di questo animale che per anni ha popolato le foreste dell’Africa centrale, scomparendo poi a causa della scelleratezza umana.

Terra di guerre e conflitti, l’Angola non solo in passato ma ancora oggi, è spesso scenario di sanguinose rivolte. Negli anni 30′ non solo i conflitti bellici ma anche la caccia, rappresentarono due delle cause principali che portarono alla scomparsa delle giraffe.

Per fortuna alcuni zoologi sono intervenuti prontamente per cercare di salvare questa specie. Nessuno ne era al corrente, se non poche persone, studiosi del mondo animale, fino a quando la giraffa dell’Angola non è stata reintrodotta nel suo habitat naturale.

Il governo angolano, la Giraffe Conservation Foundation e il Parco naturalistico di Iona hanno collaborato attivamente per ripopolare il territorio africano con questa specie data per estinta.

Per anni in Namibia, gli zoologi si sono occupati della riproduzione e della crescita di queste giraffe: sono ben 14 quelle che ora sono tornate ad abitare la savana africana.

Sempre in Africa è accaduto ancora qualcosa di incredibile. Un’altra specie rarissima e sempre considerata in via d’estinzione, è stata fotografata in natura: stiamo parlando delle giraffe bianche. Le avete mai viste? Guardate qui che spettacolo.

Per il momento, sembra che ci siano solo due esemplari in Africa. Nella foto postata qui sopra potete osservare madre e figlio che esplorano il territorio. Ma da che cosa dipende il colore così candido del loro mantello? Abbiamo una risposta: queste giraffe sono bianche in quanto albine!

Per ora, sono solo 5 gli esemplari individuati in tutto il mondo. Purtroppo se anche questa specie non verrà preservata, finirà presto per conoscere l’estinzione.