La cantante romagnola Laura Pausini è da ore che condivide sui social ogni contenuto utile ad aiutare l’Emilia Romagna, colpita da una forte alluvione. Oggi condivide una foto dei suoi genitori, a Solarolo, mentre puliscono la strada dall’acqua.

Le devastanti immagini dall’Emilia Romagna dopo l‘alluvione, causata negli ultimi giorni dalle fortissime piogge soprattutto in alcune province emiliane e romagnole che ora si ritrovano a far fronte a un disastro da risolvere.

Tutta Italia si sta muovendo per cercare aiuti e fondi per le persone coinvolte in questo disastro, tra cui ci sono anche i genitori di Laura Pausini, che vivono a Solarolo e che la cantante sostiene anche da lontano.

Laura Pausini e i genitori a Solarolo: “Ho imparato da loro a non mollare mai”

In queste ore, Laura Pausini si è spesa tantissimo sui social per sostenere la sua regione, l’Emilia Romagna, fortemente colpita da un’alluvione che ha messo in ginocchio moltissimi paesi e città, che sono stati letteralmente sommersi dall’acqua.

Il territorio è stato colpito da una pioggia che di solito si vede in tre mesi, ma in soli due giorni, facendo esondare ben 23 corsi d’acqua, provocando un vero e proprio disastro.

La cantante di Solarolo, che non vive attualmente nel suo paese d’origine, sta utilizzando i social per condividere diverse raccolte fondi per aiutare le famiglie coinvolte, nonché foto di amici e conoscenti, tra cui anche una foto dei suoi genitori.

I genitori di Laura Pausini, rispettivamente 78 e 75 anni, che spalano il fango. ❤️ pic.twitter.com/AXeTI02S89 — 𝓡. (@lavocedellapau) May 19, 2023

“Mamma e Babbo”, scrive la cantante “L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai”.

Lo scatto, come vediamo, riprende i suoi genitori con guanti e stivali, come la maggior parte dei loro concittadini in queste ore, mentre spazzano via il fango dalla loro abitazione, proprio come succede negli altri comuni nell’Emilia Romagna.

Ieri, invece, Laura Pausini ha condiviso una foto della sua migliore amica Elisa, con le gambe immerse nell’acqua che ha invaso una piazza di Solarolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Immagini forti, proprio come tutte le altre che girano sul web, che rendono ancora più visibile quello che i cittadini dell’Emilia Romagna stanno affrontando, cercando di salvare il più possibile.

La situazione in Emilia Romagna

Sono oltre 15mila gli sfollati ad oggi in Emilia Romagna, cittadini che sono stati costretti ad evacuare dalle loro case a causa dell’alluvione.

Questa notte ci sono stati ancora allagamenti che hanno costretto le persone a lasciare le proprie case, alcune abitazioni sono rimaste anche senza luce e acqua potabile.

Il bilancio delle vittime dell’alluvione al momento è di 14 morti, un’altra vittima in queste ore è stata ritrovata a Faenza.

Cominciano anche a scarseggiare cibo e acqua nel Ravennate, come segnala la Protezione Civile che si trova sul posto.

Anche per domani, 20 maggio, è confermata l’allerta rossa e arancione, come da comunicazione ufficiale della Protezione Civile.

Ora si attende il decreto aiuti che il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il prossimo 23 maggio, infatti in queste ore l’esecutivo è al lavoro per approvare il pacchetto di aiuti.