Bonus vista e lenti a contatto correttive, spetta anche nel caso di acquisto online?

Il bonus occhiali o bonus vista può essere utilizzato solo nei negozi fisici o anche se l’acquisto è concluso online? Facciamo chiarezza.

Per il corrente anno 2023 è stato prorogato il bonus occhiali da vista o a lenti a contatto correttive. Il bonus vista è un contributo di natura economica pari a 50 euro, che si sostanzia in un voucher oppure come rimborso, nel caso in cui siano stati effettuati gli acquisti dal primo gennaio 2021 alla fine dell’anno 2023.

Per beneficiare del bonus vista è necessario presentare la domanda tramite la piattaforma. Il rimborso può essere richiesto entro e non oltre il 3 luglio 2023. Il bonus vista spetta solo per gli acquisti effettuati presso gli esercizi fisico o anche se l’acquisto viene concluso online? Scopriamolo.

Bonus vista per acquisti online: è valido?

Il bonus occhiali o lenti a contatto correttive è un voucher che può essere richiesto fino al 31 dicembre 2023. Per tutti gli acquisti effettuato dal 5 maggio, il bonus vista è richiedibile sotto forma di voucher e può essere speso solo presso gli esercizi accreditati all’iniziativa. Per gli acquisti conclusi prima del 5 maggio, è possibile ricevere il rimborso per la spesa già sostenuta.

Il bonus occhiali da vista e lenti a contatto correttive può essere speso solo presso gli esercenti accreditati all’iniziativa. Quindi, non può essere speso ovunque. Anche il rimborso può essere fatto presso uno store accreditato. Anche i negozi online possono essere accreditati all’iniziativa. Basta collegarsi al sito dedicato al bonus vista e consultare “Dove spendere il buono”. Qui è possibile reperire sia i negozi online sia i negozi fisici dove poter utilizzare il bonus occhiali e lenti a contatto. La lista dei negozi aderenti (sia online sia fisici) viene aggiornata costantemente.

Bonus occhiali e lenti a contatto correttive: come presentare la domanda?

Per richiedere il bonus occhiali e lenti a contatto correttive è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Tutte le persone fisiche con ISEE non superiore ai 10mila euro possono richiedere il beneficio economico. Si tratta di un bonus personale, che può essere richiesto anche da ciascun componente di una stessa famiglia.

Il bonus occhiali e lenti a contatto correttive può essere richiesto una volta. Nel presentare la domanda, è necessario valutare se richiedere il voucher o il rimborso. Nel caso in cui siano stati acquistati gli occhiali prima del 5 maggio è possibile richiedere il rimborso per la spesa già sostenuta. Per presentare la domanda, è necessario autenticarsi con credenziali SPID, CIE o CNS.

È necessario presentare l’ISEE?

Nella fase di presentazione della domanda bonus vista l’ISEE non deve essere allegato. È il sistema che in automatico verifica l’ISEE in corso di validità. In caso contrario è possibile fare l’ISEE ed inviarlo al sistema quanto prima. Nell’istanza deve essere inserita la fattura ed il documento di spesa. Ciò interessa chi intende richiedere il rimborso per un acquisto già effettuato precedentemente.