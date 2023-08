I collezionisti spenderebbero migliaia di euro per queste videocassette: ritrovale

Molti collezionisti sarebbero disposti a pagare migliaia di euro per alcuni tipi di videocassette. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Gli appassionati di vecchie videocassette o VHS, considerano tali oggetti dei pezzi rari per i quali sono disposti a pagare enormi cifre. Le videocassette sono ormai entrate a far parte degli oggetti di antiquariato e valgono un bel po’ di soldi.

Chiaramente non tutte le videocassette sono rare e preziose, ma alcune possono valere una vera fortuna. Per sapere quali sono le videocassette di grande valore, per cui i collezionisti sono pronti a pagare una fortuna, vi consiglio di leggere qui di seguito.

Storia delle videocassette

Le videocassette, in voga negli anni 90, rappresentano un epoca e malgrado la loro bassa qualità video e audio, sono sempre molto ricercate. Chi possiede ancora in casa qualche vecchia videocassetta, potrebbe avere un tesoro senza saperlo. Esistono alcuni VHS molto rari e antichi che possono valere molti decine e migliaia di euro.

Il primo VHS o Video Home System, è apparso nel 1976, per diffondersi presto negli anni seguenti. Circa quarant’anni fa è uscita la prima videocassetta, che consentiva di registrare i programmi televisivi e rivederli fino a consumare il nastro.

Si tratta di supporti video che consentivano di vedere a casa i film, tolti dal mercato nel 2000. Questi oggetti, che molti possono ancora tenere conservati in cantina, possono avere un grande valore economico.

Tra le VHS più vendute, figurano in primis quelle della Disney, che possono valere migliaia di euro. Il grande boom dell’home video degli anni ottanta e novanta, è terminato con l’avvento di internet e dello streaming. Le VHS a nastro, hanno segnato la nostra storia, portando il cinema a casa di tutti gli italiani.

Videocassette di grande valore per i collezionisti

Le vecchie videocassette sono state soppiantate dai DVD, ma negli ultimi anni la loro richiesta sul mercato collezionistico è aumentata. Stabilire il valore di una videocassetta non è semplice, per cui meglio rivolgersi a un esperto. Alcune videocassette non sono mai uscite in formato DVD, e ciò le rende particolarmente pregiate.

Le videocassette riportanti la dicitura A Disney Classic sono un edizione limitate, che valgono migliaia di euro. Si tratta di VHS molto preziose, che chiaramente devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione. Nello specifico, tali videocassette contengono musiche o scene mai viste nel cartone originale.

In tal senso, va detto che la prima edizione del cartone “La belle e la bestia”, per esempio è stata venduta su eBay ben 12 mila euro. Si tratta dunque di prodotto che i collezionisti considerano di grande valore. Tra le altre videocassette di grande valore, vi sono pure “Cenerentola” fino a mille euro, “Il Re leone” fino a duecento euro e “Biancaneve” fino a seicento euro.

Oltre i classici della Disney, molto richiesti sono pure film come Terminator del 1984, venduto al prezzo di ben 30 mila euro. Un altro film raro come “Guerre stellari” del 1977, è stato venduto per la cifra di 10 mila dollari.

I motivi per collezione di videocassette

Un primo motivo per collezionare videocassette, soprattutto le edizioni speciali, è quello di poter avere in casa veri e propri oggetti d’antiquariato. A determinare il valore di una videocassetta, vi sono vari fattori, come la rarità della sua edizione, il suo stato di conservazione e l’anno di edizione.

Un altra buona ragione per collezionare le videocassette, si basa sul fatto che col passare degli anni aumentano il loro valore. Secondo delle stime, alcune videocassette VHS per i collezionisti possono valere pure oltre i 10 mila euro. Per trovare videocassette da collezionare in casa, basta fare una ricerca on line o entrare in gruppi specializzati.

Le videocassette sono ritenute oggetti di cultura, come i vinili, i francobolli e molti altri. Infine realizzare una bella raccolta di VHS degli anni ottanta e novanta, è ritornato di gran moda. Le videocassette rare, come i classici capolavori della Disney, sono versioni originali delle quali non esistono altre versioni video.