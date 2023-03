Vecchie VHS, se conservi ancora questa sei fortunato: oggi vale migliaia di euro

Hai fatto ordine in soffitta e hai trovato una montagna di vecchie VHS? Ecco perché non dovresti buttarle: una in particolare potrebbe fruttarti molti soldi.

Oggigiorno le vecchie VHS possono sembrare uno strumento arcaico e desueto. Lo sono ma attenzione al loro valore.

Vecchie VHS: cosa farne?

Può esserti capitato di aver fatto un po’ di ordine in soffitta o in cantina e di aver trovato delle vecchie VHS. La dicitura VHS sta per Video Home System. Le videocassette magnetiche vennero introdotte sul mercato nel 1976 come supporto per la registrazione e la riproduzione di video, diventando velocemente il formato più popolare per l’home video.

Ogni cassetta contiene al suo interno una pellicola magnetica. Proprio lì venivano registrati i segnali video e audio. Per essere riprodotte necessitano di un videoregistratore VHS per la riproduzione del contenuto registrato, o per la registrazione di nuovi contenuti da fonti esterne, come ad esempio la televisione. Proprio il videoregistratore potrebbe essere sparito dalle nostre case, in virtù di altri strumenti meno ingombranti.

DVD e Blu-ray hanno soppiantato le vecchie VHS e anche loro sono destinati a vita breve. Molti, però, hanno scelto di collezionare e conservare le VHS. Tant’è che alcuni titoli potrebbero fruttarti parecchi soldi se li hai trovati in qualche scatolone. In particolare uno, relativo ad un grande classico Disney. Curioso di scoprire quale?

Quale titolo cercare

Alcuni giovani, quelli della Gen Z, potrebbero non essere nemmeno a conoscenza delle vecchie VHS. Eppure, per molto tempo, sono state l’unico mezzo di diffusione per materiale video. Tra le videocassette più appetibili per i collezionisti, spiccano quelle originali della Disney.

La cassetta che potrebbe valere molti soldi è proprio di una favola di Walt Disney che risale al 1991. Si tratta della prima edizione del film La Bella e La Bestia. Il film è ispirato ad un racconto francese scritto da Jeanne-Marie Leprince de Beaumont nel XVIII secolo.

Il film Disney è stato un grande successo di critica e di pubblico, diventando il primo film d’animazione ad essere nominato all’Oscar come miglior film. La colonna sonora, composta da Alan Menken con testi di Howard Ashman, ha vinto l’Oscar come miglior colonna sonora e come miglior canzone originale per la canzone Beauty and the Beast. Forse è per questo che la vecchia VHS potrebbe valere tanti soldi.

Se questa vecchia VHS dovesse essere stata conservata in perfetto stato, stando a quanto affermato dagli esperti, potrebbe valere fino a 8000 euro. Intanto, facendo una rapida ricerca online si può notare che, su alcuni siti di e-commerce, la cassetta viene venduta a circa 3000 euro. L’importante è che la cassetta sia originale, appartenga alla prima edizione e sia in perfetto stato di conservazione. In bocca al lupo per la tua ricerca.