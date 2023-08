Non riuscivano a capire cosa fosse, quando realizzano fanno subito 1 passo indietro

Inizialmente non riuscivano a capire cosa fosse, poi quando fanno un passo indietro si rendono conto di cosa hanno davanti.

Un avvistamento ha lasciato senza parole alcuni ricercatori che si sono trovati davanti qualcosa di incredibile. Prima non riuscivano a capire cosa fosse, poi all’improvviso tutto è stato chiaro. Scopriamo cosa hanno visto e i dettagli di questo avvistamento avvenuto nel Mar Ligure!

Non riuscivano a capire cosa fosse: raro avvistamento nel Mar Ligure

Un gruppo di ricercatori è stato protagonista di un avvistamento eccezionale. Quello che hanno visto è accaduto nel Mar Ligure e si tratta di qualcosa di straordinario, nientemeno che della tartaruga liuto, ritenuta la più grande al mondo.

Averla trovata nel Mediterraneo è qualcosa di veramente eccezionale, per questo i ricercatori hanno gioito appena hanno capito che si trattava di questo esemplare. La tartaruga è stata avvistata tra Imperia e Marina degli Aregai, a circa un miglio dalla costa ligure.

Il team di ricercatori che l’ha avvistata stava svolgendo attività di tutela della biodiversità marina. Incontrare la tartaruga liuto è un evento straordinario e per giunta avvistarla nel Mediterraneo lo è ancora di più. Nelle sue acque queste tartarughe hanno difficoltà a nidificare perché sono troppo fredde. L’ultima volta che è stata avvistata una tartaruga di questa specie nei mari italiani è stato quattro anni fa.

La tartaruga liuto è la più grande del mondo

Nota perché la tartaruga più grande del mondo, la tartaruga liuto vive nei mai temperati e caldi, ha un carapace che può essere lungo anche due metri e può pesare fino a 700 chili. In Galles, precisamente nei pressi di Gwynedd, nel 1988 è stato rinvenuto l’esemplare più grande, lungo oltre due metri e mezzo e del peso di 916 chili.

Questo animale è veloce in acqua, si sposta in appena dieci secondi per cento metri ed è anche aggressivo. La sua durata di vita può essere di 50 anni. La tartaruga liuto è nota anche con il nome di “tartaruga dal dorso di cuoio”, in inglese leatherback turtle, proprio per il suo carapace caratteristico.

Composto da placche ossee, è coperto di una specie di pelle flessibile e molto spessa, somigliante al cuoio. Per molto tempo è stata ritenuta una specie a rischio estinzione, ma da diversi anni non lo è più.

Animale raro e non tipico dei nostri mari, la tartaruga liuto avvistata nel Mar Ligure è un evento straordinario in quanto nei mari italiani non si hanno cenni su eventuali nidificazioni.

Avvistamento avvenuto nel Mar Ligure

Ad avvistare la tartaruga liuto sono stati i ricercatori del team “I delfini del Ponente” che stavano svolgendo attività di tutela. Nello specifico, il team si occupa di uccelli marini e cetacei e sono stati molto sorpresi da questo particolare avvistamento.

Elena Fontanesi, biologa e vice-presidente dell’associazione ha detto di essere stata molto emozionata da questo evento. La biologa ha raccontato che durante la loro attività in mare avevano notato una macchia nera che però non riuscivano a capire cosa fosse.

Il team aveva notato la macchia nera mentre si trovava a poca distanza dal porto di Aregai. Guardando la macchia sembrava un sacchetto di plastica, ma poi avevano guardato bene e sono rimasti sbalorditi. Prima di allora non avevano mai visto nulla del genere e da vicino non avevano mai osservato una tartaruga liuto.

L’esemplare avvistato era lungo 130 centimetri circa e non se ne vedevano nel Mar Ligure da quattro anni. I ricercatori dei Delfini del Ponente hanno vissuto questa esperienza con grande emozione e hanno avuto l’impressione di avere davanti un animale della preistoria.

Definita anche “dinosauro del mare”, rimane un evento straordinario aver avvistato la tartaruga liuto lungo le coste italiane e i ricercatori ne monitorano la presenza per capire se vi sono delle nidificazioni. Se così fosse, vorrebbe dire che le acque del Mediterraneo cominciano a riscaldarsi.