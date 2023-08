I cellulari semplici tornano di moda fra i giovani: uno strumento detox dai social

By

Sono di moda, tra i giovani, i cellulari semplici, senza connessione Internet, che fungono da strumento detox dai social network.

Si dice, spesso, che le mode ritornano: questo discorso non vale solamente per capi di abbigliamento ed accessori, bensì anche per i cellulari semplici, che abbiamo utilizzato a cavallo tra gli anni ’90 e primi anni 2000.

Tra i giovani, infatti, pare che si sia diffuso il desiderio di disintossicarsi, meno per un po’, dalla tecnologia e dai social network, attraverso i telefonini basici, che permettono, in sostanza, di effettuare solamente chiamate ed inviare SMS.

Tali modelli, inoltre, sono apprezzati anche da coloro che hanno bisogno di un telefono semplice, da utilizzare solo per le funzioni essenziali e che, in alcuni casi, sia usa e getta.

Cellulari semplici per disintossicarsi dai social: la moda tra i giovani

Di recente, tra i giovani, è scoppiata una nuova moda. L’utilizzo dei cellulari semplici, privi di connessione e caratterizzati solo dalle funzioni basche, quali le chiamate e i brevi messaggi di testo.

Suscitano interesse, dunque, i telefonini prettamente basici ed economici che fanno parte di un periodo storico ampiamente superato.

Questi modelli, infatti, furono utilizzati, in gran parte, tra la fine degli anni ’90 e i primi anni degli anni 2000, per poi essere totalmente sostituiti dai primi smartphone connessi in rete e dotati di fotocamera.

Tale tendenza, inoltre, pare sia molto radicata negli Stati Uniti, anche se comunque riguarda un pubblico di nicchia.

In particolare, sono i ragazzi della Generazione Z ma anche gli stessi Millennial a comprare questi telefonini semplici, con lo scopo di disintossicarsi sia dai social media che da Internet in generale.

In rete, infatti, in particolare su TikTok, si è diffuso un hashtag specifico, ossia “bringbackfliphones“, che, in poco tempo, ha ottenuto molte visualizzazioni, nonché consensi.

Incremento delle vendite dei telefonini basic

Nel corso del 2023, dunque, le vendite dei cosiddetti feature phones dovrebbero arrivare a 2,8 milioni quanto riportano gli analisti di Counterpoint Research.

Aldilà del desiderio di disintossicarsi dai social e dalle connessioni in rete, i giovani acquistano questo tipo di cellulari anche per avere a disposizione un telefonino che sia economico e usa e getta.

Una tendenza che, in sostanza, riguarda anche un pubblico più adulto e anche i turisti che li acquistano per le proprie vacanze.

Il telefonino basic, inoltre, interessa anche le aziende, le quali possono ammortizzare, nei fatti, i costi dei dispositivi aziendali ma non solo.

È utile anche ai Paesi in via di sviluppo, dove la connessione Internet non è sempre disponibile.

In questi luoghi, è essenziale garantire comunicazioni semplici, basate su chiamate vocali e invio di messaggi di testo.

C’è da dire che il prezzo di vendita di questi dispositivi è molto più basso, rispetto a quello al quale sono venduti gli smartphone di ultima generazione.

I costi, infatti, oscillano tra i 20, e 100 dollari.

Un prezzo competitivo, che permette ai telefonini semplici di rappresentare il 2% delle vendite degli Stati Uniti, secondo quanto sostiene Counterpoint Research.

Secondo il senior analist di Counterpoint Research, Maurice Klaehne, le vendite di questo tipo di dispositivo potrebbero salire leggermente, fino ad arrivare al 3%.