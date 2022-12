“Ho un ritardo”, cicogna al GF Vip? L’indiscrezione fa tremare Signorini

L’indiscrezione al Grande Fratello Vip fa tremare Signorini e le due opinioniste. Chi ha un ritardo? La cicogna bussa alla porta rossa?

Dietro la porta rossa del GFVip ne succedono di tutti i colori e sembra proprio che qualcuno abbia un piccolo problema. Se la profezia della Bruganelli si dovesse avverare, Alfonso Signorini avrebbe un bel problema da risolvere (e non solo lui). Tra scherzi, litigi, coppie che scoppiano alla fine c’è sempre e solo un protagonista della storia. Nel frattempo questa indiscrezione lascia tutti senza parole: cosa sta succedendo dentro la casa più spiata in Italia?

Grande Fratello Vip: tra litigi e coppie che scoppiano

Una edizione del Grande Fratello Vip, la settima, con un gruppo di persone che non riesce molto ad integrarsi e divertire. Con l’entrata di Onestini e Tavassi, il pubblico ha potuto finalmente assaporare la vera essenza del reality con scherzi, spettacoli divertenti e intrattenimento di vario tipo.

Abbiamo potuto notare una piccola pausa di riflessione da parte di Edoardo nei confronti di Antonella, dove il primo si sente molto più avanti e dove la gelosia non lascia spazio alla comprensione. Dall’altra parte, una Wilma Goich ha riscoperto la sua felicità ma sta litigando pesantemente con l’altra signora della Casa Patrizia Rossetti. Lo scherzo fatto a Charlie Gnocchi ha creato altri dissapori tra gli uomini del GFVIp e siamo certi che Signorini non si dimenticherà di parlarne in puntata.

Ma ci sono anche due personaggi che stanno facendo discutere: Oriana e il bell Spinalbese. Cosa sta succedendo?

Indiscrezione al GFVip: qualcuno ha un ritardo?

Nella casa del Grande Fratello questa notte è successo qualcosa di veramente inatteso. Le telecamere sempre accese e attente hanno potuto “rubare” una indiscrezione che potrebbe sicuramente creare un terremoto.

Oriana Marzioli ha avuto un piccolo flirt con Antonino Spinalbese, ma nonostante i tanti chiarimenti tra i due sembra proprio che non si riesca a trovare una soluzione. Fatta questa doverosa premessa, sembra proprio che Oriana questa notte sia andata dall’amica Sarah Altobello rivelandole un segreto: avrebbe un ritardo.

Tra i commentatori di Twitter che hanno sentito le parole di Oriana, non manca chi ha ricordato di quanto detto da Sonia Bruganelli. L’opinionista moglie di Paolo Bonolis ai tempi aveva detto di mettere una donna incinta dentro la casa e poi farla partorire al GFVIp. Insomma, un piccolo desiderio o profezia che potrebbe diventare realtà.

A complicare le cose il fatto che Antonino non avrebbe alcuna intenzione di continuare la sua relazione con Oriana, per una mancanza di sintonia mentale. Ovviamente, al momento nessuno sa di quanto detto dalla bella venezuelana alla Altobello: le cose potrebbero cambiare? Sicuramente, ma basterà attendere qualche giorno per capire se il ritardo si trasformerà in qualcosa di concreto.

I più maligni hanno anche pensato che Oriana abbia potuto dirlo per attirare l’attenzione. La bella bionda sa come muoversi all’interno di un reality e Antonino è un vero protagonista che fa gola a molte. Insomma, il terremoto da Signorini potrebbe proprio avvenire e noi staremo a vedere.