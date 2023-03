“Ho perso 7 chili…” Alessandro Preziosi a cuore aperto: l’emozionante racconto

By

Qual è la malattia di Alessandro Preziosi che ha portato l’attore a perdere anche 7 chili. L’artista si è commosso raccontandola.

Il celebre attore Alessandro Preziosi ha svelato alcuni dettagli relativi alla malattia che lo ha colpito e che lo ha portato a perdere 7 chili.

L’attore ha perso 7 chili

Conosciamo tutti il celebre attore Alessandro Preziosi, che ha ottenuto grande notorietà nel corso degli anni per il ruolo di Fabrizio Ristori nella serie tv italiana Elisa di Rivombrosa.

L’attore è considerato un vero e proprio sex symbol per la sua immensa bellezza e per il suo fascino particolare, che lo rendono molto desiderato dalle donne italiane e non solo.

Purtroppo, però, non tutti sanno che Alessandro Preziosi è stato colpito da una malattia molto particolare, che lo ha tenuto lontano dagli schermi.

“Ho perso 7 chili…”

ha rivelato l’attore nel corso di alcune interviste, quando ha voluto parlare della patologia che lo ha messo davvero k.o. Ecco che di seguito vi sveliamo tutto ciò che lui stesso ha raccontato sulla malattia che lo ha colpito.

La malattia di Alessandro Preziosi

I fan sono rimasti sconvolti dalla notizia della malattia di Alessandro Preziosi. Il celebre attore italiano ha rivelato di aver iniziato a percepire i primi sintomi della patologia mentre stava lavorando.

Primi fra tutti sono stati il mal di testa e un senso di debolezza generale che non volevano abbandonarlo. Visto che i sintomi non volevano affievolirsi, l’attore ha deciso di sottoporsi ad alcune analisi approfondite.

Il Preziosi ha così scoperto di avere una malattia chiamata Brucellosi. Si tratta di una malattia causata dai batteri Gram-negativi, che dà sintomi molto simili a quelli dell’influenza.

Per scoprire di essere stati colpiti da questa malattia, i soggetti devono sottoporsi a vari esami, come quello colturale, ad esempio l’emocoltura. La malattia prevede un trattamento semplice, di solito a base di antibiotici assunti in combinazione.

Nonostante guarire da questa malattia sia semplice, spesso non viene riconosciuta dai medici e costringe i pazienti a convivere con dei sintomi che sembra non vogliano andare via.

L’attore ha svelato di aver avuto la Brucellosi e di esserne fortunatamente guarito. L’attore non sa bene cosa abbia provocato la malattia, ma ritiene che possa essere stata colpa di cibo contaminato che aveva consumato.

Forse, ha sostenuto l’attore, potrebbe essersi trattato di una porzione di mozzarella fresca. Per fortuna, però, oggi l’attore è guarito e gode di ottima salute. La notizia della malattia di Alessandro Preziosi aveva sconvolto i fan dell’attore, che adesso potranno farsi rincuorare dal fatto che l’artista stia perfettamente.

L’attore è ancora molto attivo al cinema e in tv. Nel 2022 è uscito un film che lo vede protagonista, La cura di Francesco Patierno, film tratto dal libro La Peste di Albert Camus. Alessandro Preziosi recita nel contesto della sua città, Napoli, durante il periodo della pandemia e del lockdown.

Nella pellicola, sono presenti varie professionalità, come i medici, i commercianti, i funzionari pubblici, che devono continuare a lavorare mentre in città una troupe cinematografica gira un film sulla peste.