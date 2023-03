Secondo questo studio sarebbe proprio questo il quartiere più pericoloso in Italia

By

Il quartiere più pericoloso in Italia

Di recente, si sono stilate alcune classifiche sulla base dei dati raccolti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Alcune di queste riguardavano le città più pericolose d’Italia e in particolare il quartiere più pericoloso in Italia.

In base a quanto rilevato dal Dipartimento, il quartiere più pericoloso in Italia si troverebbe nel cuore di Catania, la bellissima città situata nella parte centro orientale della Sicilia.

Catania è una città ricca di storia e di cultura, contraddistinta dalla presenza del vulcano Etna, da una pianura verdeggiante, da fiumi e dal Mari Ionio. Inoltre, è celebre per i suoi mercati e per l’ottimo cibo.

A Catania non manca nulla e ogni anno viene apprezzata da migliaia di turisti che la scelgono come destinazione per i loro viaggi. Purtroppo, però, questa città è anche percepita pericolosa dai suoi abitanti e visitanti.

Non sono rari i furti che rendono alcuni quartieri davvero invivibili per le persone per bene. Ed è proprio all’interno di Catania che, secondo questo Dipartimento, si troverebbe un quartiere pericolosissimo.

Secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, il quartiere più pericoloso d’Italia si troverebbe a Catania.

Si tratterebbe di Librino. Secondo questo studio, sarebbe proprio questo il temutissimo quartiere in cui è davvero complicato vivere.

L’indice di criminalità, nella zona, è altissimo. Il quartiere Librino sorge nella zona sud ovest della città ed è perlopiù costituito da palazzi moderni, che accolgono case popolari abitate da famiglie numerose.

Il quartiere, però, è anche una vera e propria roccaforte per i furti e gli omicidi. Insomma, questo quartiere, in cui vivono anche persone perbene, è, purtroppo, messo in ginocchio dalla criminalità e spesso dimenticato dalle istituzioni locali e nazionali.

Molti cittadini chiedono al Governo e al Comune che si metta fine al degrado della zona e che questa zona della città possa tornare a essere tranquilla come lo era un tempo. I catanesi non sono fieri di questo triste primato per uno dei quartieri più popolati della città.

Eliminare il degrado da Librino, però, non è semplice. Il Governo dovrebbe sradicare completamente la fitta rete commerciale che è sorta nel quartiere e garantire la sicurezza ai suoi abitanti tramite controlli a tappeto.

Purtroppo, però, a volte neanche le autorità riescono a infiltrarsi all’interno di questo quartiere, per il pericolo che corrono a causa dei criminali che lo vivono. Non si tratta, purtroppo, di ragazzini sprovveduti, bensì di veri professionisti, che girano con armi e che sono davvero disposti a tutto pur di mandare avanti i loro business.