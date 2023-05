Harry e Meghan sarebbero a un passo dal divorzio: “Non hanno più ambizioni in comune”

Quasi con cadenza periodica, si parla spesso di crisi o divorzio tra Harry e Meghan, duchi del Sussex. Questa volta, però, i rumor sembrano avere fondamento, e sono numerose le testate giornalistiche che se ne stanno occupando. La coppia sarebbe a un soffio dalla separazione, a causa di ambizioni ormai diverse e di stili di vita non più conciliabili tra loro. Il secondogenito di Re Carlo III vorrebbe una vita più lontana dai riflettori, al contrario di quanto desiderato invece da Markle, inoltre, sembra che abbia già contattato mesi fa degli avvocati divorzisti. Infine, sempre secondo la stampa estera, il principe inglese pare abbia un conto aperto in un hotel di Montecito, dove soggiornerebbe senza la consorte.

Questa volta le voci di un possibile divorzio tra Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sembrano quanto mai reali. Da alcuni giorni la voce è tornata prepotentemente alla ribalta, dopo la fuoriuscita della notizia che il principe pagherebbe da tempo una stanza in un hotel di Montecito, in California, pur di non avere nulla a che fare con lei. A parlarne, numerose testate giornalistiche straniere che parlano anche di ambizioni ormai diverse: lui vorrebbe una vita più tranquilla e lontana dai riflettori, mentre lei amerebbe particolarmente le luci della ribalta, e sarebbe decisa a reinventarsi come influencer e attivista. A nulla è valsa la smentita del loro portavoce, che ha bollato come “non vere” le notizie circolate. A scatenare i dubbi, anche il fatto che la coppia non abbia pubblicato nulla in onore del loro quinto anniversario di matrimonio, caduto il 19 maggio scorso.

Harry e Meghan, i duchi del Sussex sarebbero sul piede di guerra: lui dormirebbe in hotel per non stare con lei. La crisi dovuta ad ambizioni diverse

Benché in molti abbiano sempre ritenuto la coppia male assortita, almeno in pubblico i due si sono sempre mostrati uniti e complici. Una situazione, tuttavia, che sarebbe ben diversa nel privato, come ha spiegato il Sun, uno dei maggiori tabloid scandalistici del Regno Unito.

Harry affitterebbe con regolarità una stanza al San Vincente Bungalow vicino a Montecito, dove risiedono i due. La struttura alberghiera ha delle strette regole sulla privacy, e questo darebbe la possibilità di rifugiarsi senza Meghan al principe, desideroso di “rimanere da solo”.

A rafforzare l’ipotesi di un divorzio imminente tra i duchi del Sussex, la giornalista di Sky News Luise Roberts, secondo la quale il comportamento di Harry non prometterebbe nulla di buono. Una tesi sostenuta da Lady Colin Campbell, che afferma come già mesi fa il duca si sia rivolto a degli avvocati divorzisti, parlando di conferme ricevute da ben cinque fonti vicine ai Sussex.

Definitivo, il giudizio dell’ex maggiordomo di Lady D, Paul Burrell, intervistato da Gb News che ha così dichiarato: “Sono l’unica persona nel Regno Unito a pensare che finalmente Harry abbia aperto gli occhi? Gli è stato fatto il lavaggio del cervello”.

Causa della distanza tra loro, i diversi obbiettivi di vita, con il principe che si sentirebbe sempre più solo e isolato, e avrebbe addirittura l’intenzione di acquistare una nuova casa in Gran Bretagna per avere una base nel suo Paese d’origine. Per Angela Levin di Gb News, la situazione sarebbe grave e metterebbe a rischio la possibilità da parte di Harry di avere la custodia condivisa dei figli Archie Harrison e Lilibet Diana.

A nulla sono valse le parole del loro portavoce, che si è affrettato a smentire le voci di una separazione (in modo, tuttavia, alquanto blando): la stampa è sempre più convinta che tra i Sussex sia arrivata la parola fine, questa volta per davvero.