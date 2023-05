Harrison Ford felice a Cannes 2023: “Tutto questo è indescrivibile”

Il Festival di Cannes 2023 è in corso e ieri è stata la giornata dedicata a Harrison Ford, che a ottant’anni è tornato in uno dei suoi ruoli più iconici, ovvero Indiana Jones. Ecco com’è andata la giornata e cosa ha dichiarato la star.

Uno degli eventi più importanti per il mondo cinematografico internazionale è sicuramente il Festival di Cannes, arrivato quest’anno alla sua 76esima edizione.

Uno dei titoli di punta di questa edizione è stato “Indiana Jones e il quadrante del destino”, l’ultimo capitolo della famosissima saga creata da Steven Spielberg, che consacra ancora una volta Harrison Ford, che ieri si è goduto a pieno i festeggiamenti.

Harrison Ford a Cannes 2023 per Indiana Jones

Una star internazionale, che da decenni abita insieme ad altri illustri colleghi il cinema internazionale: parliamo di Harrison Ford, uno degli attori più amati e stimati dal pubblico, che ha partecipato al Festival di Cannes 2023.

Infatti, la kermesse quest’anno ha onorato uno dei franchise cinematografici più celebrati al mondo, ovvero Indiana Jones, con l’anteprima mondiale di “Indiana Jones e il quadrante del destino”.

Ieri sera al Palais des Festivals erano presenti tutti, Harrison Ford appunto insieme al cast composto da Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, il regista/sceneggiatore James Mangold e i produttori Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel.

Tutti insieme hanno partecipato all’anteprima, seguita da ben cinque minuti di applausi e una standing ovation per Harrison Ford, che era visibilmente commosso e felice di quel momento iconico.

Durante la serata, Harrison Ford ha ricevuto anche una Palma d’Oro alla sua carriera e nel discorso di ringraziamento ha detto: “Dicono che quando stai per morire, vedi la tua vita lampeggiare davanti ai tuoi occhi. E ho appena visto la mia vita lampeggiare davanti ai miei occhi, una grande parte della mia vita”.

Durante l’incontro con la stampa, ha poi espresso la sua felicità per essere lì a Cannes 2023 celebrando un’icona della sua carriera: “Quello che ho provato ieri sera è indescrivibile, è stato straordinario vedere una reliquia del tuo passato che ti passa davanti agli occhi. Il valore di questo posto e il senso di comunità e l’accoglienza immaginabile che ho avuto mi hanno fatto stare bene”.

Il nuovo film su Indiana Jones, nostalgico e leggendario

Come abbiamo detto, Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo Indiana Jones, in questo attesissimo ultimo capitolo, un’altra travolgente avventura intorno al mondo.

La star è molto soddisfatto di questo progetto, che ritiene sia il giusto addio a un personaggio che gli ha portato così fortuna nella sua carriera.

Durante la conferenza stampa di oggi, infatti, Harrison Ford ha detto: “Volevo vedere un film bello che completasse la storia di Indiana Jones (…) volevo vedere su di lui il peso della vita, come poteva reinventarsi. Volevo che avesse una relazione con una donna che non fosse un flirt, ma invece profonda. Non avrei potuto essere avere di meglio sia con la sceneggiatura, che gli attori che abbiamo avuto e le capacità di Jim e la musica di John Williams tutto è venuto a supporto della mia vecchia età per raccontare una buona storia”.

Insomma, le premesse ci sono tutte e anche l’accoglienza che “Indiana Jones e il quadrante del destino” ha avuto a Cannes 2023 ci fa ben sperare, ed è bello inoltre vedere una grande icona come Harrison Ford emozionarsi ancora per un progetto in cui ha creduto tanto.