Busta paga più sostanziosa a partire dal mese di luglio 2023: sono in arrivo aumenti per determinate categorie di lavoratori dipendenti. Ecco chi sono i fortunati.

A partire dal mese di luglio 2023 lo stipendio dei lavoratori potrebbe essere più esoso rispetto agli altri mesi. Ad accrescere la busta paga sono il conguaglio per la dichiarazione dei redditi, la quattordicesima mensilità e l’aiuto economico per coloro che hanno un ISEE di importo inferiore ai 2.692 euro. si tratta di un set di agevolazioni economiche e di incentivi volti a triplicare la busta paga. Taglio cuneo fiscale e quattordicesima saranno accreditati in busta paga senza che il lavoratore dipendente debba fare nulla. Discorso diverso per il rimborso IRPEF, che sarà accreditato solo se il Modello 730/2023 verrà inoltrato entro il 31 maggio 2023 tramite sostituto d’imposta.

Busta paga più sostanziosa a partire dal mese di luglio 2023

A partire dal mese di luglio la busta paga di determinate categorie di lavoratori dipendenti potranno beneficiare di aumenti sostanziosi. A luglio lo stipendio sarà quasi raddoppiato grazie all’accredito della quattordicesima mensilità, al rimborso IRPEF e agli sgravi derivanti dal taglio del cuneo fiscale. A partire dal mese di luglio 2023 i datori di lavoro dovranno revisionare le regole di computo per la busta paga dal lordo al netto.

L’Esecutivo Meloni è intervenuto mettendo in campo un nuovo taglio della quota contributiva a carico del lavoratore nella misura di oltre 4 punti percentuali. Si tratta di un aiuto economico valido per tutti i lavoratori dipendenti con retribuzione pari o inferiore a 2.692 euro al mese.

Busta paga più elevata a luglio grazie al taglio del cuneo fiscale

A partire dal mese di luglio verrà applicata la riduzione pari al 6% alle buste paga che hanno una retribuzione di importo non superiore ai 2692 euro. La riduzione sarà pari a 7 punti percentuali nel caso in cui la busta paga non ecceda i 1923 euro.

Grazie al taglio di quattro punti del cuneo fiscale, i lavoratori che guadagnano circa 1000 euro al mese avranno un risparmio pari a 70 euro al mese. Il risparmio sale a 105 euro nel caso in cui la busta paga sia pari a 1500 euro al mese. Il risparmio sale a 120 euro nel caso in cui si percepisca una busta paga pari a 2mila euro al mese. Il risparmio sale a 150 euro nel caso in cui la busta paga sia di 2500 euro.

Busta paga in aumento da luglio: in arrivo la quattordicesima

A partire dal mese di luglio sarà accreditata a determinati pensionati e lavoratori la quattordicesima mensilità. In base a quanto disposto dai contratti collettivi, determinate categorie di lavoratori potranno beneficiare della quattordicesima mensilità, che si tratta di una mensilità aggiuntiva. Si tratta di una gratifica feriale che viene erogata a determinati lavoratori.

Busta paga in aumento per le Forze Armate

Per i lavoratori delle Forze Armate c’è un ulteriore aiuto economico: il FESI, ovvero un premio di produttività, che viene erogato grazie alle risorse che vengono stanziate tramite il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali.