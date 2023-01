“Sono incinta di 3 mesi”, lieto annuncio a Monaco: chi sta per diventare mamma

Ecco chi è incinta di 3 mesi, l’ annuncio a Monaco sulla nuova gravidanza e quindi sulla futura mamma.

Sembra essere proprio lei, Charlotte Casiraghi, la secondogenita della principessa Carolina di Monaco. La donna sarebbe in attesa e già al terzo mese di gravidanza, come dichiarato da molte riviste di spicco. Secondo molti followers e secondo varie notizie che circolano su Instagram, è anche presente un chiaro segnale del sesso del futuro nascituro.

Charlotte Casiraghi, icona di eleganza

Come è stato accennato poco fa proprio Charlotte Casiraghi sembra essere in dolce attesa. Ma chi è Charlotte Casiraghi?

La donna è una di quelle più stimate a livello mondiale: parliamo della musa di Gucci e la stessa sembra essere statta inserita da Vanity Fair nella sua classifica come una delle donne più eleganti. Charlotte ha partecipato in passato a diversi convegni di filosofia come relatrice e ha anche fatto la giornalista scrivendo per diverse testate: nel 2009 fondò un giornale, Ever Manifesto, una sua rinomata rivista di moda.

Come si vedrà anche di seguito è la moglie del produttore cinematografico francese Dimitri Rassam ed è mamma di due figli maschi.

Charlotte Casiraghi è conosciuta anche per la sua bellezza e per la sua gentilezza: è la seconda figlia della principessa di Monaco e da sempre è una personalità di spicco della famiglia di Monaco di cui si è spesso parlato anche per via delle sue varie relazioni amorose, perlopiù turbolente.

Nonostante queste esperienze, però, Charlotte Casiraghi ha sempre dichiarato di aver voglia di una famiglia estremamente numerosa e ovviamente felice. Ecco perché la terza gravidanza potrebbe rendere questo suo sogno realtà.

Nell’ultimo periodo, però, oltre alla notizia della gravidanza ha fatto anche abbastanza rumore un’altra notizia che riguarda proprio il sesso del futuro nascituro in casa Grimaldi. Cosa è accaduto nello specifico?

Gravidanza per Charlotte Casiraghi: è lei in dolce attesa?

La terza gravidanza di Charlotte Casiraghi ha fatto piuttosto notizia in quanto in molti non se l’aspettavano anche se speravano in un lieto evento per questa famiglia.

Tale arrivo, però, sarebbe il secondo del 2023 in casa Grimaldi in quanto, proprio durante il mese di dicembre scorso, c’è stato anche l’annuncio del primogenito di Luis Ducret, che è il cugino di Charlotte Casiraghi, che quindi andrebbe a popolare la casa reale di Monaco.

In realtà la notizia non appare ancora confermata dai diretti interessati ossia da Charlotte Casiraghi e dal marito Dimitri Rassam, produttore cinematografico di origine libanese-francese.

Tale notizia, infatti, è stata pubblicata principalmente da alcune riviste ossia “Hello!”, da “Voici” e da “Public”. Quello che però ha sicuramente confermato la notizia sono state alcune foto che vedono Charlotte Casiraghi caratterizzata da una rotondità piuttosto evidente e che quindi farebbero ben sperare nella gravidanza.

Il motivo della non conferma ufficiale da parte di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam è dovuta anche al fatto che tale coppia, dagli inizi della loro relazione e anche del matrimonio avvenuto nel 2019, si è voluta riservare una certa privacy ed infatti non sono molte gli eventi e quindi le foto che li vedono insieme.

Ad esempio un’ultima foto che li ritrae insieme sarebbe quella dello scorso anno che vede la coppia partecipare alla Festa del Principato, tenuta a novembre, che quindi ha visto la partecipazione di tutta la famiglia e quindi anche la loro.

Il sesso del bambino: alcuni rumors dei fans

Si tratta, quindi, di una coppia piuttosto riservata che si tiene ben lontana dai riflettori o, comunque, dalla tendenza a voler comunicare tutti i dettagli della propria storia e della propria vita privata alla stampa.

Nel caso in cui la gravidanza fosse reale e quindi confermata, si trattarebbe del secondo figlio della coppia; il primo, infatti, è nato nel 2018 e si chiama Balthazar. Inoltre sia Charlotte sia Dimitri hanno anche un figlio avuto dalle relazioni precedenti. Ed ecco perché per Charlotte sarebbe la terza gravidanza.

Quello che sicuramente è certo è che Charlotte Casiraghi, da sempre, sogna una famiglia piuttosto numerosa e quindi questa terza gravidanza andrebbe a coronare il suo sogno tenuto nel cassetto da sempre.

Inoltre ci sarebbe anche un altro particolare che non sembra essere sfuggito.

La notizia che ben presto si è aggiunta a quella della gravidanza è quella del sospetto sesso del bambino. Sicuramente per molti potrebbe apparire azzardato e prematuro fare dei pronostici ma alcuni dettagli e segnali hanno fatto ben sperare nella possibilità che già si sappia il sesso.

L’evento incriminato sarebbe quello della presentazione della nuova collezione haute couture di Chanel.

Tale evento è avvenuto al Grand Palais Éphémère di Parigi e ha visto la partecipazione di vari esponenti della movida francese e non solo tra cui Marion Cotillard, Carole Bouquet e anche Elsa Zylberste. Altra figura di spicco che ha partecipato a tale evento è stata Vanessa Paradis, ex di Jhonny Depp, con cui Charlotte Casiraghi ha posato in una foto che ha fatto il giro di tutto il web.

Secondo molti tale foto rappresenta l’indizio del sesso del bambino in quanto Charlotte era vestita di rosa. Quindi sembrerebbe proprio essere questo un segnale del sesso femminile del neonato.

Sicuramente non si tratta di una notizia certa ma quello che si può dire è che tale notizia, quindi l’arrivo di una femminuccia, sarebbe un ulteriore sogno nel cassetto di Charlotte Casiraghi. Secondo molti che hanno un rapporto piuttosto intimo con Charlotte, infatti, lei desidererebbe avere una bambina dopo aver dato alla luce ben due maschietti. Ed è per questo che per molti la notizia dell’abito rosa è diventata una vera e propria conferma, probabilmente anche perché già molti sperano che sia proprio una bambina ad arrivare nella vita di Charlotte.

Ecco che dunque a tal proposito non si sono espressi sicuramente i diretti interessati, ovvero la coppia, ma la notizia ormai si fa insistente in diverse riviste, quindi resta solo da attendere l’ufficialità a tutti gli effetti.

Un’ufficialità che renderebbe felice non solo la famiglia in questione ma anche chi la segue da tempo ormai e quindi le persone che sono affezionate a loro.