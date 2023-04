Hai idea di quanto valgono oggi le centomila lire di Caravaggio? Non te l’aspetti

Ecco qual è il valore delle centomila lire di Caravaggio. Nessuno si aspettava che valessero così tanto. Si tratta di una fortuna.

Vi sveliamo tutto su queste banconote che conosciamo tutti e che non usiamo ormai più da più di 20 anni. Ecco quanto valgono oggi.

Le centomila lire di Caravaggio

Ai nostalgici mancheranno sicuramente le vecchie Lire. Da quando è arrivato l’Euro, tantissime persone hanno notato dei cambi inflazionistici non da poco. In realtà, dobbiamo rivelarvi che tali cambi si devono proprio al debito pubblico e in generale al cambio dell’economia.

Non è detto, quindi, secondo gli esperti, che se l’Italia avesse mantenuto la Lira, adesso varrebbe come nei primi anni del 2000. In generale, sono tantissime le persone che, ancora oggi, possiedono monete e banconote del vecchio conio.

Le conservano per ricordo o perché sanno che questi soldi potrebbero valere tantissimo, anche a distanza di molto tempo. Ci sono delle banconote, in particolare, che oggi potrebbero farci guadagnare una fortuna.

Una di queste banconote è quella delle centomila lire di Caravaggio. Ecco che di seguito vi sveliamo come mai vale così tanto.

Ecco quanto valgono oggi

La banconota da centomila lire di Caravaggio è sicuramente tra quelle che valgono di più. In particolare, ci sono alcuni dettagli che devono essere presenti su questa banconota, affinché valga molto di più rispetto a quanto varrebbe oggi o valeva una volta.

Il primo è particolare è da ricercare nei numeri di serie. I collezionisti cercano quelle banconote che hanno numeri di serie davvero particolari. Sono ritenuti rari quelli, ad esempio, con cifre tutte uguali.

In questo caso, una banconota da centomila lire di Caravaggio può arrivare a valere anche 350 euro. Altri numeri di serie particolari sono quelli in scala ascendente o discendente: queste banconote possono essere vendute ai collezionisti anche a 250 euro.

Non tutti lo sanno, ma le banconote in questione valgono ancor di più se sulla serie sono presenti il numero 1 o il numero 0. Per quelle più rare, i collezionisti possono arrivare a spendere anche 800 euro.

Esistono anche banconote che hanno dei numeri mancanti e sostituiti da delle X: in questo caso il valore può essere anche di 370 euro.

In generale, come sempre nel caso in cui si trattasse di banconote nuove di zecca, i collezionisti offrirebbero una maggiore quantità di denaro. Allo stesso modo, si offre una maggiore quantità di denaro quando i soldi in questione contengono degli errori di stampa.

Si può trattare di errori commessi dalla macchina stampante, come ad esempio la mancanza di un numero o di un simbolo, differenti colorazioni o personaggi mancanti. In generale, qualsiasi banconota ritenuta unica o rara può valere una fortuna.

Se pensate di possedere una banconota di questo tempo, non vi resta che metterla immediatamente in vendita. Su internet esistono numerose piattaforme che permettono la messa in vendita di oggetti vari, molto ambiti dai collezionisti. Se avete il dubbio su una banconota in vostro possesso, vi consigliamo, inoltre, di farla valutare da un esperto.