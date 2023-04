“Twilight” presto diventerà una serie TV

Twilight presto approderà sul piccolo schermo. Ad annunciarlo l’Hollywood Reporter.

Dopo i romanzi ed il cinema, presto la storia d’amore tra vampiri più famosa diventerà una serie tv. A rivelarlo è il The Hollywood Reporter che fa sapere che il progetto “è in fase di sviluppo” e, richiamando alcune fonti anonime, che sarebbe stata commissionata la casa di produzione Lionsgate Television.

Il progetto è sempre agli inizi. Non è ancora chiaro quale sarà la rete o la piattaforma che se lo aggiudicherà, gli interpreti né tantomeno lo sceneggiatore. Alcune fonti affermano infatti che lo studio che controlla i diritti del franchise, conta di guidare lo sviluppo del progetto prima di acquistare i diritti del pacchetto. Nè tantomeno è stato fissato un termine entro il quale la serie tv sarà sottoposta ai potenziali acquirenti. La Lionsgate infatti intende prima accaparrarsi uno scrittore che la guidi.

Al momento i vertici di Lionsgate Television si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni.

Ciò che si dà per certo è che nell’adattamento televisivo dovrebbe essere coinvolta anche l’autrice dei quattro romanzi Stephenie Meyer.

I romanzi e la saga cinematografica

Era il 5 ottobre 2005 quando Stephenie Meyer pubblicava negli Stati Uniti “Twilight”, il primo libro di quella che poi sarebbe diventata una vera e propria saga. Un ciclo di 4 romanzi appartenenti al genere paranormal romance.

I diritti del primo libro erano stati venduti alla piattaforma streaming Paramount, ma la sceneggiatura che ne era venuta fuori si allontanava in modo significativo dal romanzo e così decise di non andare avanti con il progetto, facendo sì che i diritti decadessero e passassero alla Summit. Questa, ottenuto l’incarico nella primavera del 2007, commissionò la sceneggiatura a Melissa Rosenberg che al tempo era anche sceneggiatrice della seconda stagione della serie tv statunitense “Dexter“.

Il 21 novembre 2008 è arrivato nei cinema il primo film, “Twilight“, diretto da Catherine Hardwicke. Al pari dei libri, si è rilevato subito un successo.

Sono seguiti, con cadenza annuale, “New Moon” nel 2009 (Chris Weitz), “Eclipse” (David Slade) nel 2010, “Breaking Dawn Parte I” (Bill Condon) nel 2011 ed infine “Breaking Dawn Parte II” (ancora come regista Bill Condon) l’anno successivo. I protagonisti della storia, il vampiro Edward Cullen e l’umana Bella Swan, sono stati interpretati rispettivamente dall’attore Robert Pattison e dall’attrice Kristen Stewart. I due, che con la saga “Twilight” hanno conquistato Hollywood, hanno fatto sognare migliaia di fan in tutto il mondo con la loro storia d’amore, proseguita anche al di fuori dello schermo.

I cinque film sono andati oltre i 3,4 miliardi di dollari al box office.

Non appena uscita la notizia, i fan di tutto il mondo si sono scatenati su i social network lasciando trapelare un certo scetticismo (come molto spesso capita per ogni revival o adattamento). In molti non sono ancora pronti a vedere nei panni di Edward Cullen un attore che non sia Robert Pattinson.