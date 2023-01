“Ha chiesto il divorzio”, scoop: rissa a Buckingham Palace tra loro due

A Buckingham Palace si parla di un’imminente divorzio dopo una rissa tra due membri reali. Ecco di chi si tratta.

Nella famiglia reale inglese è scoppiata una bomba a causa dell’uscita della biografia del principe Harry, intitolata Spare, che sta scalando le classifiche dei libri più venduti in tutto il mondo.

In sole 24 ore, l’opera ha raggiunto la quota dei libri più venduti di sempre, tenendosi al passo con le avventure di Harry Potter quando i romanzi della saga del maghetto più famoso di Londra, venivano venduti sin dalla mezzanotte del giorno di pubblicazione.

Buckingham Palace: ecco la coppia che sta per divorziare

Sembrerebbe un caso che tra i libri più venduti di sempre, ci sia il nome Harry e Londra come luogo delle avventure, ma in questo caso, non si tratta di frutto della fantasia di una scrittrice ma bensì delle memorie di uno dei principi più famosi del mondo.

Il principe Harry, ha sparato a zero sulla sua famiglia, dopo averlo fatto in altre situazioni, ma questa volta non ha avuto pietà per nessuno a tal punto da avere qualcosa da dire anche su sua madre, Lady Diana.

La donna, scomparsa nel 1997 è stata descritta dal duca di Sussex, come una donna a tratti assente mentre per la sua matrigna, la Regina consorte Camilla, ha usato la parola perfida per descriverla.

Il secondogenito di Re Carlo III, non ha risparmiato proprio nessuno e l’unica persona che ha elogiato è stata la sua ex ragazza, Chelsy Davy, con cui ha mantenuto un ottimo rapporto anche quando entrambi hanno sposato persone diverse.

Ed è proprio per difendere sua moglie Meghan Markle, che Harry si è allontanato dalla Famiglia Reale, a seguito di alcuni episodi che hanno portato la coppia a decidere di trasferirsi a Montecito in California.

Le indiscrezioni da Londra

Secondo quanto dichiarato dal principe, Kate Middleton, moglie di suo fratello, il principe William, avrebbe avuto più volte dei comportamenti non gentili nei confronti di Meghan a tal punto da farla piangere in preda alla disperazione.

Questo avrebbe portato una rottura definitiva tra lui e suo fratello William, con quest’ultimo che dopo aver sentito degli attacchi da parte di Harry sul comportamento di sua moglie, gli avrebbe messo le mani addosso.

Ma nonostante Harry abbia descritto più volte sua moglie come la cosa migliore che gli sia mai capitata, proprio Meghan sembra stare per fare un’azione che sta pianificando da qualche tempo.

Secondo alcuni tabloid, la donna, avrebbe notato come la fama avuta dalla pubblicazione del suo libro e anche prima, dovuto all’attesa, abbia intensificato la popolarità di suo marito e questo avrebbe fatto perdere il controllo sulle sue azioni.

Di conseguenza, tra i due le cose sembrano aver iniziato a non andare per il meglio e addirittura c’è di chi parla di una violenta lite avvenuta in un ristorante a Montecito davanti agli occhi di alcuni loro amici.

Al momento non ci sono conferme, ma si fanno sempre più insistenti le voci di un divorzio tra i due che dovrebbe essere annunciato nei prossimi mesi, forse dopo l’incoronazione di Re Carlo III.

Se queste notizie dovessero risultare essere veritiere, Meghan potrebbe ritrovarsi senza prole, in quanto pare che Harry avrebbe fatto firmare una clausola in cui in caso di divorzio, al tutela dei suoi figli sarà esclusiva da parte sua in quanto, i suoi figli, membri della famiglia reale inglese.