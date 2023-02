Grosseto, 14enne accoltella il compagno della madre

Un ragazzi di 14 anni di Grosseto ha aggredito il compagno della madre colpendolo più volte, l’uomo è grave.

Prima si è scagliato contro di lui con diverse coltellate e poi lo ha colpito con un casco. Il 56enne è ora ricoverato in prognosi riservata.

Aggressione a Grosseto

Giovedì sera c’è stata una violenta aggressione nei pressi di Grosseto. La notizia è stata resa nota solo ora che si conoscono diversi dettagli dell’accaduto.

I protagonisti di questa vicenda sono un ragazzo di 14 anni e il nuovo compagno della madre. Il ragazzo ha aggredito l’uomo, un carabiniere della zona, ferendolo più volte con un coltello e poi ha sferrato il colpo di grazia colpendolo con un casco.

A causa delle gravi condizioni in cui versa dopo il pestaggio, il 56enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è ricoverato con prognosi che al momento è riservata.

Ma cosa ha fatto scattare la rabbia nel giovane? È ciò su cui gli inquirenti stanno lavorando, per ora sappiamo solo che c’è stata una violenta lite. L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa che hanno prima sentito le urla e poi assistito alla scena perché la lite è iniziata in casa ma poi è terminata all’esterno dell’abitazione.

La dinamica

I due hanno discusso animatamente e la situazione è degenerata, quindi l’adolescente ha estratto un coltello e ha pugnalato l’uomo al torace per poi infierire con un casco da motociclista.

Un epilogo tragico per una lite scoppiata forse per motivi futili, sappiamo infatti che il ragazzo non era in buonissimi rapporti con il nuovo compagno della madre. Si tratta di una trama già conosciuta ma difficilmente sfocia in una violenza simile.

L’aggressione è avvenuta nella serata di giovedì. Il ragazzo vive con il padre e non ha buonissimi rapporti con sua madre, tuttavia la vede ogni tanto e infatti quella sera è andato a cena da lei nell’abitazione alla porte di Grosseto che condivide con il carabiniere, con il quale si frequenta da poco.

La donna si sarebbe allontanata per pochi minuti, in quel lasso di tempo è iniziata una lite e gli iniziali toni pacati sono degenerati fino a quando il giovane ha aggredito l’uomo con il coltello e con il casco.

Sul posto, dopo la chiamata dei testimoni, sono giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato l’uomo nell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove si trova in terapia intensiva, anche se i medici hanno riferito che per fortuna non è in pericolo di vita.

Anche le forze dell’ordine, fra cui alcuni colleghi della vittima, sono arrivate presso l’abitazione con diverse volanti e hanno tratto in arresto il 14enne che ora si trova nel carcere minorile di Firenze.

Sono stati ascoltati i testimoni e i familiari del ragazzo, fra ci la madre ancora molto scioccata dai fatti. Sembra che alla base di tutto ci siano rapporti difficili con la famiglia, accentuati dalla separazione dei genitori, che ha segnato molto profondamente il minore alimentando forse la sua rabbia nei confronti della nuova relazione della madre.