Benedetta Rossi e Marco, sbuca la dolcissima foto di coppia di 20 anni fa: irriconoscibili

Benedetta Rossi e Marco Gentili fanno coppia fissa da ormai più di un ventennio. Proprio la famosa food blogger sorprende tutti. Spunta la tenerissima foto che fa rimanere senza parole. Ecco come erano tanti anni fa: irriconoscibili.

La famosa food blogger, Benedetta Rossi e suo marito Marco sono una coppia davvero bellissima. Avete visto la foto che ha intenerito tutti? 20 anni fa erano davvero irriconoscibili.

Benedetta Rossi, la food blogger più famosa d’Italia

Se c’è una food blogger che ha un seguito straordinario, questa è sicuramente Benedetta Rossi. Nata a Porto San Giorgio nel 1972, ha raggiunto la popolarità grazie alla sua passione per la cucina. Oggi è una scrittrice oltre che blogger e conduttrice televisiva, con migliaia e migliaia di follower.

Che cosa sappiamo di questa donna che con la sua semplicità e bravura ha conquistato il cuore degli italiani? Nel 1992 si scrive all’università politecnica delle Marche e proprio lì ottiene la laurea in Produzione degli organismi acquatici.

La sua passione per la cucina trasmessale dalla nonna e dalla mamma, la porterà però a mettere da parte gli studi scientifici per dedicarsi allo studio degli alimenti e alla creazione di ricette straordinarie e gustose che le consentiranno di raggiungere la popolarità.

Nel 2009 apre un canale YouTube sul quale inizia a pubblicare alcuni video di piatti preparati nel suo agriturismo che diventerà meta di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia.

Nel 2011, arriva Fatto in casa da Benedetta, sempre su YouTube, che le spianerà la strada verso il successo. Da quel momento, la vita della Rossi cambia positivamente. Nel 2016 pubblica il suo primo libro di ricette Fatto in casa da Benedetta, edito per Mondadori e poi arriva la conduzione di Fatto in casa per voi su Real Time e Food Network.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2009, dopo decenni di frequentazione, la food blogger sposa Marco Gentili che collabora con lei per la Maui Media srl cioè la società che si occupa della pubblicità e degli spot della moglie.

Benedetta e Marco fanno coppia fissa da più di vent’anni. Mai una crisi nel loro rapporto ma solo tanto amore e serenità. Sbuca a questo proposito, una fotografia dolcissima, testimonianza del loro sentimento, che mostra i due innamorati vent’anni fa. Avete visto che belli? Sono quasi irriconoscibili.

Lo scatto tenerissimo che emoziona il web

Il successo di Benedetta Rossi è davvero straordinario. La sua professionalità ma anche semplicità e genuinità, sono le caratteristiche che hanno fatto sì che questa food blogger divenisse una delle donne più amate, seguite e apprezzate d’Italia.

Su Instagram ha tantissimi follower con cui Benedetta interagisce personalmente, dispensando consigli su pietanze e ricette grazie anche alla semplice realizzazione di piatti alla portata di tutti.

La vita di Benedetta è davvero bellissima. La food blogger non potrebbe essere più fortunata: ha un lavoro che la gratifica e un uomo che da tanti anni è al suo fianco e la ama da impazzire. Stiamo parlando di Marco Gentili.

Sposato nel 2009, Marco collabora con Benedetta. Lui è il fondatore infatti di una società che cura l’aspetto promozionale dei programmi e libri della moglie. Insieme a lei, nel 2003 Marco ha aperto un agriturismo, La Vergara, che purtroppo però hanno chiuso solo qualche anno fa, più precisamente nel 2020, per dedicarsi anche a progetti social che li hanno resi popolarissimi.

Non hanno figli Marco e Benedetta ma hanno adottato Cloud, un bellissimo cucciolo di cane che è entrato nella loro famiglia dopo la morte di Nuvola, il pelosetto che per tanti anni ha tenuto compagnia alla bellissima coppia.

Non si è mai parlato di Marco e Benedetta per problemi matrimoniali o crisi e tradimenti. Da una vita insieme, continuano ancora ad amarsi come il primo giorno, cosa davvero rara ai tempi d’oggi.

Proprio la famosa food blogger, nelle scorse ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dolcissima che ha emozionato i social. La marchigiana ha condiviso con i suoi seguitori un’immagine risalente a 25 anni fa.

Nella foto in questione si vedono Benedetta e Marco a cavallo. Entrambi più giovani e con qualche chilo in meno – come ammette la stessa food blogger – sono bellissimi. Tanti i complimenti arrivati dagli internauti che sostengono e apprezzano questa bellissima coppia.