Greta Thunberg si è diplomata: niente più scioperi scolastici per l’ambiente

Greta Thunberg si è diplomata. Niente più scioperi scolastici in difesa dell’ambiente. La fondatrice del movimento “Fridays for Future” ha però precisato che continuerà a prendere parte alle proteste del venerdì

Stop agli scioperi scolastici per la giovane attivista Greta Thunberg che si è appena diplomata. La 20enne attivista svedese ha infatti comunicato sui social di aver completato la scuola superiore, e conseguentemente anche i suoi scioperi scolastici a difesa del clima e dell’ambiente.

La giovane, fondatrice del movimento “Friday for future“, tuttavia ha garantito che continuerà a prendere parte alle proteste del venerdì “anche se – ha precisato – tecnicamente non si tratterà di sciopero scolastico“.

Nel messaggio social l’attivista ha avvertito “La lotta è appena iniziata”.

Guardando agli inizi della sua battaglia, iniziata nel 2018 dopo che la Svezia era stata colpita nell’estate antecedente da ondate atipiche di calore, ha precisato che “non avrebbe mai immaginato che avrebbe portato a qualcosa“. Ha proseguito “Dopo aver scioperato ogni giorno per tre settimane, eravamo un piccolo gruppo di bambini. Abbiamo deciso di continuare a farlo ogni venerdì e l’abbiamo fatto. Ecco come si è formato ‘Fridays For Future’. Improvvisamente, è diventato un movimento globale che cresceva ogni giorno… Con la pandemia abbiamo dovuto ricorrere ad altre forme di protesta”.

Oggi le manifestazioni sono tornate nelle strade, ma precisa Thunberg “c’è ancora molto da fare” per il clima e l’ambiente.

L’attivista poi ha concluso lanciando un monito alla popolazione mondiale “Stiamo ancora andando nella direzione sbagliata, permettendo a chi è al potere di sacrificare le persone emarginate e il pianeta in nome dell’avidità, del profitto e della crescita economica“, ribadendo che “ci stiamo rapidamente avvicinando a possibili punti di svolta ecologici e climatici, che sfuggono al nostro controllo”.

Le ultime proteste

Lo scorso gennaio la giovane aveva guidato una manifestazione con oltre 35mila attivisti in Germania, precisamente a Lützerath, per la realizzazione di una miniera di carbone. In quell’occasione Thunberg era stata trascinata via con la forza dalla polizia locale dopo che, sedutasi sul margine di un muro che si affacciava sulla miniera, si era rifiutata di lasciare la zona come invitato dalla polizia per questioni di sicurezza.

A marzo Thunberg ha lanciato l’ultima accusa pubblica ai leader politici, accusandoli di essersi resi responsabili di un “tradimento senza precedenti” in merito agli impegni assunti a tutela dell’ambiente. L’accusa era arrivata a seguito dell’ultima pubblicazione della relazione Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change) che aveva messo in guardia i governi dell’intero mondo sull’emissione dei gas serra. Aveva dichiarato “Il fatto che coloro che sono al potere vivano ancora nella negazione e vadano attivamente nella direzione sbagliata, alla fine sarà visto e ricordato come un tradimento senza precedenti. È solo una questione di tempo“.