Grecia, maxi incendio a nord di Atene: evacuata la città di Maratona

Maxi incendio a nord di Atene

Un vasto incendio è scoppiato alla periferia nordorientale di Atene, minacciando diverse località. La storica città di Maratona, situata a 40 km a nord di Atene, è stata evacuata dalla protezione civile insieme alla città di Varnavas. Circa 7.000 persone hanno lasciato le loro case a causa delle fiamme. Il fumo denso ha avvolto la capitale, e le autorità hanno aperto lo stadio olimpico Oaka nel nord di Atene per ospitare i migliaia di sfollati.

Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha interrotto le proprie vacanze per seguire da vicino l’emergenza. Vigili del fuoco e aerei canadair sono stati inviati sul posto per combattere l’incendio, che continua a diffondersi. Due ospedali a Penteli, uno pediatrico e l’altro militare, sono stati evacuati e i pazienti trasferiti in altre strutture. Il fronte del fuoco si sta estendendo per molti chilometri nell’Attica nord-orientale, da Mikrohori a Rodopoli. Le condizioni meteorologiche estreme rendono la situazione ancora più critica.

Per la triste rubrica “Disastri climatici quotidiani”. Devastanti incendi stanno mettendo in ginocchio la Grecia. Le fiamme sono arrivate anche nei sobborghi di Atene. Oltre che al dolo di alcuni mascalzoni il forte caldo africano sta alimentando questi disastri. pic.twitter.com/myHkGlOAcJ — Marco M.M. (@MMmarco0) August 4, 2021

La risposta del governo greco

