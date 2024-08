Álvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati: “Decisione dolorosa, chiediamo rispetto”

L’ufficialità della separazione tra il neo acquisto rossonero e la modella e influencer, originaria di Mestre, è arrivata tramite una storia Instagram pubblicata dallo stesso Álvaro e poi condivisa da Alice Campello.

La coppia, che ha quattro figli piccoli, si è sposata a Venezia nel 2017.

Álvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati

Alvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di prendere strade separate. Dopo 8 anni d’amore, hanno deciso di lasciarsi. Entrambi hanno condiviso la notizia attraverso le loro storie su Instagram. La coppia, che ha quattro bambini piccoli, si è sposata nel 2017 con una bellissima cerimonia a Venezia. Nella Instagram story del calciatore si legge: “Dopo un po’ di riflessione, Alice ed io abbiamo deciso di separarci. È stata una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco, dove ci siamo amati e aiutati tantissimo.”

Álvaro Morata è un calciatore di origine spagnola, appena acquistato dal Milan. È diventato campione d’Europa nel 2024 e ha vinto la UEFA Nations League 2022-2023. Nella sua carriera, ha giocato per squadre come il Real Madrid, la Juventus, il Chelsea e l’Atlético Madrid.

I motivi della separazione

Alice Campello ha confermato la rottura con un messaggio sul suo profilo Instagram. Ha chiarito che non ci sono stati tradimenti o mancanze di rispetto da parte di entrambi. Tuttavia, le continue liti e discussioni hanno portato alla decisione di separarsi. Alice ha sottolineato che non vuole che si pensi che tutto ciò che hanno mostrato sui social sia una bugia. Nonostante le incomprensioni, l’amore è sempre stato al centro della loro relazione.

Entrambi hanno promesso di non arrivare mai al punto di farsi del male o di essere tossici, e sembra che abbiano mantenuto questa promessa. Alice ha ringraziato Morata per tutto ciò che ha fatto per lei e gli ha augurato il meglio.