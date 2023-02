Fedez e Ferragni, segnali di riappacifazione? Lui compare nelle storie di lei, ma per scherzo

È trascorsa poco più di una settimana dalla finale del festival di Sanremo, ma aria di pace a casa Ferragnez ancora nulla. Sembra quasi diventata una soap opera che sta lasciando con il fiato sospeso migliaia di giovani e i loro follower che sono in attesa di una loro stories insieme.

I due coniugi dopo la fine della kermesse canora non sono più riapparsi nei social insieme, ad eccezione di ieri quando Chiara Ferragni ha pubblicato una stories del carnevale di Putignano dove alcuni ragazzi indossavano le loro maschere.

Le ultime novità in casa Ferragnez

Nulla di buono sotto il cielo di City life. Almeno fino ad oggi. I tanti follower di Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa di rivedere su instagram un post, una stories, un qualcosa, un segnale che faccia capire che tra i due sia ritornato il sereno.

Lui dopo il bacio con Rosa Chemical è diventato anti social, ad eccezione di qualche post e delle accuse rivolte a Mario Giordano per la presunta inchiesta circa la sua omosessualità nella trasmissione Fuori dal coro.

L’imprenditrice digitale, pubblica momenti con i figli, pranzi con mamma e sorelle, contenuti di lavoro ma nulla che riguardi il marito e la sua vita sentimentale; ad eccezione di ieri, quando ha condiviso nelle sue stories un video del carnevale di Putignano dove alcuni ragazzi indossavano le loro maschere.

È stato solo uno scherzo. D’altronde si sa, a carnevale ogni scherzo vale. E anche Chiara Ferragni ha deciso di farlo ai milioni di follower da tutto il mondo.

Insieme o separati? Gli ultimi avvistamenti

Nonostante non pubblicano più nulla della loro vita privata sui social, non è detto che i coniugi Ferragnez stiano attraversando veramente un periodo di crisi. I malapensanti, infatti, credono che possa essere tutta una trovata pubblicitaria in vista della loro seconda serie in uscita su prime.

Separati su Instagram ma comunque nei giorni passati sono stati avvistati insieme per le vie del centro di Milano: la sera di San Valentino, sono entrati insieme all’interno di una palazzina con musi lunghi e distanti. Alcuni pensano che ci fosse uno studio legale, altri uno psicoterapeuta di coppia.

Qualche giorno fa, invece, sono apparsi insieme nel ristorante di un noto chef stellato. Il mistero sicuramente si infittisce. Sicuramente la loro lite dietro le quinte del palco dell’Ariston li avrà scossi come marito e moglie.

Come tutti possiamo ben vedere, la pace tra il rapper e l’ex co-conduttrice della 73esima edizione del festival di Sanremo sembra essere lontana.