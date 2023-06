Giornata Mondiale dell’Ambiente, ogni anno prodotti 430 milioni di tonnellate di plastica

Durante la Giornata Mondiale dell’Ambiente verrà affrontato il problema dell’inquinamento da plastica, che ammonta a 430 milioni di tonnellate.

La Giornata mondiale dell’ambiente è una celebrazione annuale che si svolge il 5 giugno. Le Nazioni Unite hanno istituito questa commemorazione nel 1972, ed è diventata realtà due anni dopo con il primo evento.

Nel 2023, l’anniversario sarà contrassegnato con un focus sulla ricerca di soluzioni alla crisi dell’inquinamento da plastica.

Nel loro rapporto intitolato ” Plastica: dalla natura alle persone. È ora di agire “, il WWF rivela che ogni anno vengono scaricati nell’oceano ben 22 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. La quantità equivalente viene lasciata sulla terraferma.

La maggior parte di queste materie plastiche è monouso. Purtroppo, l’Italia è tra i maggiori colpevoli di inquinamento della regione mediterranea.

Il consumo di spazzolini da denti nella sola Italia comporta lo smaltimento di un’immensa quantità di plastica ogni anno, per un totale di circa 4.000 tonnellate.

Sfortunatamente, questa plastica non viene riciclata, e quindi non contribuisce alla produzione di nuovi articoli, secondo il WWF.

La ripresa del turismo aumenterà i rifiuti di plastica

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, il turismo si aggiunge in modo significativo al problema dei rifiuti di plastica. La maggior parte dei turisti visita le zone costiere e contribuisce agli otto milioni di tonnellate di plastica che entrano negli oceani ogni anno.

Oltre ad altri prodotti in plastica, vengono esaminati anche i servizi di plastica monouso degli hotel, inclusi flaconi di shampoo, spazzolini da denti e pettini.

Nel frattempo, le navi da crociera sono anche responsabili del rilascio di notevoli quantità di acque reflue piene di microplastiche nell’oceano.

I dati delle Nazioni Unite suggeriscono che l’industria del turismo internazionale ha registrato un aumento significativo del numero di arrivi. Si è passati da 177 milioni nel 1980 a quasi 1,5 miliardi nel 2019. I dati rappresentano un vero rischio di aumento dei livelli di inquinamento.

Con l’industria che torna ai livelli pre-pandemia, più persone viaggiano e nel 2023 si prevede che viaggeranno il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e il World Travel & Tourism Council sottolineano l’importanza di coordinare azioni, politiche e infrastrutture. Questo per guidare l’industria verso la circolarità.

“È necessario agire con grande urgenza. Gli esperti avvertono che l’umanità genera circa 430 milioni di tonnellate di plastica all’anno, con due terzi di questi prodotti di breve durata e rapidamente scartati. Inoltre, il 99% della plastica comprende sostanze chimiche derivate da fonti non rinnovabili che inquinano l’ambiente”.

La produzione di plastica è aumentata di oltre 22 volte negli ultimi 50 anni. Sebbene gran parte di essa non si disperde, alla fine si scompone in particelle che vengono consumate da pesci e bestiame.

Sfortunatamente, anche gli esseri umani sono esposti a queste particelle attraverso il consumo di cibo e acqua del rubinetto.

L’impatto sull’inquinamento della plastica

Un esempio dell’impatto dell’inquinamento causato dalla plastica è portato alla luce da Plastic Free Onlus. E’ un’organizzazione che si batte contro l’inquinamento da plastica dal 2019.

L’organizzazione sottolinea il problema dello spreco di sigarette. “In Italia, si stima che ogni anno circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta sporchino l’ambiente”. Questo quanto affermato da Luca De Gaetano, presidente dell’organizzazione.

“Circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i propri mozziconi di sigaretta. Di conseguenza, una notevole quantità di essi finisce in fiumi, coste e spiagge, inquinando infine il mare. Le nanoplastiche contenute in questi mozziconi hanno un effetto negativo effetto sulla catena alimentare”.

Di recente, il Comitato intergovernativo di negoziazione (INC-2) ha tenuto una riunione a Parigi. Si è provato a stabilire un accordo mondiale per combattere l’inquinamento da plastica su scala globale.

Il loro obiettivo è porre fine alla crisi planetaria causata dai rifiuti di plastica. Prima di questo evento, il World Wildlife Fund (WWF) aveva già affrontato il problema dell’inquinamento da plastica.

Secondo il sito Web del WWF, l’organizzazione esorta i governi a far rispettare i divieti in tutto il mondo. Il tutto per eliminare gradualmente i prodotti in plastica monouso ritenuti ad alto rischio e non necessari. Sono comprese le posate di plastica, le sigarette elettroniche e le microplastiche nei cosmetici.

Inoltre, il WWF sostiene controlli più severi nella gestione dello smaltimento dei prodotti in plastica, che incoraggerebbero e migliorerebbero l’efficienza del riutilizzo, della raccolta e del riciclaggio.

L’organizzazione sottolinea che per alcuni prodotti che attualmente mancano di alternative diffuse, dovrebbe essere stabilito un periodo di eliminazione graduale con una scadenza del 2035.

Ciò fornirà sia ai governi che alle aziende ampio tempo per implementare nuove misure di conformità, come i modelli di riutilizzo.

Inoltre, per i prodotti che non possono essere eliminati, è imperativo che il trattato includa misure per prevenire l’inquinamento. Bisogna promuovere la loro circolarità e garantire una corretta gestione.

Urgono immediate soluzioni

Secondo Eva Alessi, Sustainability Manager di WWF Italia, numerosi paesi stanno adottando misure concrete per combattere la diffusione della plastica nell’ambiente.

Queste misure includono la restrizione degli articoli in plastica monouso come borse e cannucce, nonché la microplastica nei cosmetici e gli sforzi per aumentare il riciclaggio.

“Tuttavia, queste azioni da sole non sono sufficienti. Sono necessarie misure armonizzate guidate da regolamenti concordati a livello globale, che possono avere un impatto significativo a livello globale in modo da garantire che tutte le nazioni e le imprese siano tenute agli stessi standard”.

Come ha affermato Alessi, siamo attualmente nell’anno 2023. Alla luce di questa conoscenza, non è necessario continuare la circolazione globale di prodotti in plastica monouso che sono stati ritenuti sia dannosi che potenzialmente dannosi.

Questi prodotti sono la causa principale degli impatti ambientali significativi come l’inquinamento dei corsi d’acqua. Oppure il soffocamento degli oceani e il contributo alla contaminazione della nostra catena alimentare.

L’esperienza del settore, combinata con un’intensa attività di ricerca, può facilitare lo sviluppo di alternative più sostenibili.

Per supportare questa transizione verso soluzioni, normative e incentivi sostenibili sono necessarie per incoraggiare l’innovazione e promuovere un’economia circolare.