Giorgia annuncia nuove date del tour estivo, si parte a luglio

Dopo il successo a Sanremo 2023, la cantante Giorgia è pronta a partire con il suo tour nei teatri, ma la notizia di oggi è che arriverà anche sui palchi di festival estivi. Ecco dove e quando.

Giorgia finalmente è tornata come si deve: dopo anni di assenza dai palchi live, la cantante romana sta per partire con un nuovo tour, che si dividerà in tre parti.

Infatti, a maggio arriverà nei teatri più importanti d’Italia, per poi partire con un tour estivo in alcuni festival sparsi per la penisola. Dove? Ecco le date annunciate oggi.

Giorgia annuncia il tour estivo: tutte le date

Una delle voci più belle del panorama musicale italiano è di certo Giorgia, tornata illuminata dalle luci della ribalta dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, una scelta coraggiosa dopo più di 20 anni di assenza da quel palco.

Con il suo singolo “Parole dette male” ha scalato le classifiche in questi mesi, lanciando anche il suo nuovo album “Blu”, uscito lo scorso 17 febbraio.

Tra poco più di un mese, Giorgia si cimenterà nel suo nuovo tour, che i suoi fan attendevano da tanto tempo: a maggio, si esibirà nei teatri lirici d’Italia, con una performance unica.

Ma non è tutto: oggi sono state annunciate nuove date dei suoi concerti, quelli estivi.

Infatti, Giorgia sarà protagonista di live estivi, un tour chiamato “Blu Live Outdoor”, che toccherà diverse città italiane.

Le date sono le seguenti:

11 Luglio FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

13 Luglio MATERA – CASTELLO TRAMONTANO

16 Luglio SIRACUSA – TEATRO GRECO – SIRACUSA STELLE AL TEATRO

21 Luglio TORRE DEL LAGO (LU) – GRAN TEATRO ALL’APERTO PUCCINI

22 Luglio CASTIGLIONCELLO (LI) – CASTIGLIONCELLO SUMMER FESTIVAL

26 Luglio CERVERE (CN) – ANFITEATRO DELL’ANIMA

27 Luglio BARD (AO) – FORTE

Le prevendite sono aperte da oggi, 28 marzo, su tutte le piattaforme abituali e dai rivenditori autorizzati.

Il ritorno dopo un lungo silenzio

Giorgia torna in auge dopo anni di silenzio, rotti solo da alcuni singoli e collaborazioni pubblicati in questi anni, ma di album nuovi non c’era traccia.

Ora, con il disco “Blu”, la cantante è tornata ufficialmente e lei stessa, in un’intervista a Domenica IN la scorsa domenica, ha confessato che non è stato facile ritornare: “Dovevo trovarmi e ritrovarmi. Non è stato facile rimettere insieme i pezzi”.

Rincontrando il suo pubblico a Sanremo, Giorgia si è rimessa in gioco, superando forse alcune insicurezze provate negli ultimi anni e avendo così l’occasione di ricominciare da zero, portando al suo pubblico una nuova versione di sé.

Il calore dei suoi fan, come spiega lei stessa, è stato fondamentale, un supporto che non dimenticherà mai.

Il suo pubblico non l’ha mai dimenticata, l’ha seguita e sostenuta: “La cosa che mi restituisce il senso di tutto, la cosa bella, vera, è quando sento l’affetto. Ci si ferma per strada per una parola, una battuta, vuol dire che si è creato un legame tra me e le persone”.

Queste persone sono le stesse che non vedono l’ora di sentirla di nuovo dal vivo, di provare le sue stesse emozioni e di cantare a squarciagola le sue canzoni.